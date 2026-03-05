”Mycket låg värdering – köp” skriver Handelsbankens expert i en ny aktieanalys av hjälmföretaget Mips.
Ny aktieanalys: Banken tror på mer än dubblad kurs i Mips
Aktien står i 244 kronor i dag, är ned 30 procent sedan årsskiftet, men storbankens analytiker Erik Cederberg tror att kursen kan rusa till 568 kronor på 12 månaders sikt.
Läs även: Hjälmteknikbolagets nya storaffär – på 80 miljoner – Dagens PS
Går in i 2026 starkt
Hjälmsäkerhetsbolaget MIPS (börskurs Mips) går in i 2026 med stärkt momentum, en rekordstor innovationspipeline och ett förvärv som väntas lyfta både omsättning och resultat resonerar Handelsbanken i en ny analys.
Trots viss makrooro upprepas en tidigare köprekommendation med en rejäl potential.
Aktieanalysen konstaterar:
”Hjälmsäkerhetsbolaget MIPS avslutade 2025 med ett nytt momentum, stärkt av en organisk tillväxt på trettio procent inom alla hjälmkategorier i både Europa och Nordamerika.”
”Sin största pipeline någonsin”
Tillväxten drevs främst av ökad modellpenetration – en av bolagets viktigaste strukturella tillväxtfaktorer enligt storbanken.
Samtidigt pekar Erik Cederberg på att bolaget nu har sin största produktpipeline någonsin, vilket väntas bidra till fortsatt expansion under 2026.
Fem snabba med Avanzas nya investeringsprofil
Elin Wikner, Avanzas nya investeringsprofil sedan i måndags, har fått en svettig start på sin första arbetsvecka.
Därtill finns en uttalad ambition att dubbla försäljningen inom Safety-kategorin, det vill säga arbetsrelaterade skyddsprodukter, var sjätte till tolfte månad.
En normalisering av tullsituationen bedöms också kunna ge stöd åt både försäljning och marginaler, särskilt i kombination med ökade volymer som ger operativ hävstång.
Aktieanalysen gillar förvärvet
Vidare ses förvärvet av Koroyd ses som en tydlig värdedrivare.
Handelsbanken bedömer att tillskottet väntas bidra med 12–13 miljoner euro i omsättning samt omkring 60 miljoner kronor i rörelseresultat – motsvarande nära 40 procent av MIPS nuvarande EBIT.
Mips värdering nu lyfts fram som mycket attraktiv för tillfället:
”Givet ett förvärvspris på 412 miljoner kronor (exklusive eventuella tilläggsköpeskillingar) motsvarar detta mindre än 7 gånger det prognostiserade rörelseresultatet (EBIT) – och multipeln kan bli ännu lägre tack vare förväntade försäljningssynergier via korsförsäljning mellan varumärkesportföljerna.”
Sammantaget ser Handelsbanken en uppsida på 232 procent från kursen i skrivande stund.
Läs även: Bankjätten varnar: Börsen lika dyr som före finanskrisen – Realtid