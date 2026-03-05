Ny aktieanalys: Banken tror på mer än dubblad kurs i Mips

Aktien står i 244 kronor i dag, är ned 30 procent sedan årsskiftet, men storbankens analytiker Erik Cederberg tror att kursen kan rusa till 568 kronor på 12 månaders sikt.

Läs även: Hjälmteknikbolagets nya storaffär – på 80 miljoner – Dagens PS

Går in i 2026 starkt

Hjälmsäkerhetsbolaget MIPS (börskurs Mips) går in i 2026 med stärkt momentum, en rekordstor innovationspipeline och ett förvärv som väntas lyfta både omsättning och resultat resonerar Handelsbanken i en ny analys.

Trots viss makrooro upprepas en tidigare köprekommendation med en rejäl potential.

Aktieanalysen konstaterar:

”Hjälmsäkerhetsbolaget MIPS avslutade 2025 med ett nytt momentum, stärkt av en organisk tillväxt på trettio procent inom alla hjälmkategorier i både Europa och Nordamerika.”