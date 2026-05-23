Dolda avgifter på pensioner – förmedlarna drar in storkovan

Affärsmodellen bygger på flera ben. Arbetsgivaren erbjuds fri försäkringsadministration, men betalar för tjänster som kallas ”strategiskt pensionsarbete”, en avgift som kan uppgå till 1 procent av premierna. Läggs individuell rådgivning till tillkommer ytterligare 3 procent.

Utöver detta får förmedlarna ersättning från pensionsbolagen för att ta emot arbetstagarnas kapital.

Avgiftsdjungeln är svår att navigera för den enskilda spararen. Fondavgifter och strukturer som beslutas på arbetsgivarnivå kan vara svåra att överblicka, och över tid äter de upp avkastningen.

”Tjänsterna säljs in till arbetsgivare med argumentet att de sköter allt som rör deras anställdas tjänstepension, utan att det kostar företaget något. Klart att det går hem”, säger en kritisk källa i branschen enligt Privata Affärer.

Branschen har blivit allt mer koncentrerad

Finansinspektionen konstaterade i en rapport förra året att förmedlarmarknaden gått från att vara fragmenterad till att domineras av ett fåtal aktörer, och varnade för att ersättningsuppläggen kan medverka till intressekonflikter.

Tillsammans kontrollerar de två aktörerna en betydande del av marknaden för tjänstepension i Sverige, vilket innebär att deras affärsmodell påverkar hur hundratals miljarder kronor i pensionskapital placeras varje år.

Söderberg & Partners kommunikationsansvarige Johanna Lindberg tillbakavisar kritiken och betonar att bolaget är transparent med sina avgifter gentemot både arbetsgivare och anställda.

”Den anställde själv har full kontroll över om, när och i vilken utsträckning rådgivningen används”, säger hon till Privata Affärer.