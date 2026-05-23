Den svenska pensionsmarknaden har förvandlats till en mångmiljardindustri där stora pengar flödar, ofta utan att spararna märker det. Två försäkringsförmedlare dominerar nu marknaden, och deras affärsmodell väcker frågor om vem som egentligen betalar notan.
Dolda avgifter på pensioner – förmedlarna drar in storkovan
Det är Söderberg & Partners och Max Matthiessen som pekas ut i en ny granskning gjord av Privata Affärer.
Bolagen marknadsför sina tjänster som smidiga och kostnadseffektiva lösningar för arbetsgivare, men avgifterna kan i slutändan bli dyrare än vad spararna räknat med.
Stor ökning av försäljningen
Söderberg & Partners omsätter runt 11 miljarder kronor och ökade sin försäljning med nästan 30 procent under 2024. Bolaget värderades till 39 miljarder kronor när riskkapitaljätten KKR och TA Associates investerade tre miljarder kronor samma år.
Max Matthiessen köptes 2020 av Nordic Capital och värderades enligt medieuppgifter till 11 miljarder kronor när den kanadensiska pensionsförvaltaren Ontario Teachers’ Pension Plan tog in sig som ägare två år senare.
Flera olika tjänster
Affärsmodellen bygger på flera ben. Arbetsgivaren erbjuds fri försäkringsadministration, men betalar för tjänster som kallas ”strategiskt pensionsarbete”, en avgift som kan uppgå till 1 procent av premierna. Läggs individuell rådgivning till tillkommer ytterligare 3 procent.
Utöver detta får förmedlarna ersättning från pensionsbolagen för att ta emot arbetstagarnas kapital.
Avgiftsdjungeln är svår att navigera för den enskilda spararen. Fondavgifter och strukturer som beslutas på arbetsgivarnivå kan vara svåra att överblicka, och över tid äter de upp avkastningen.
”Tjänsterna säljs in till arbetsgivare med argumentet att de sköter allt som rör deras anställdas tjänstepension, utan att det kostar företaget något. Klart att det går hem”, säger en kritisk källa i branschen enligt Privata Affärer.
Branschen har blivit allt mer koncentrerad
Finansinspektionen konstaterade i en rapport förra året att förmedlarmarknaden gått från att vara fragmenterad till att domineras av ett fåtal aktörer, och varnade för att ersättningsuppläggen kan medverka till intressekonflikter.
Tillsammans kontrollerar de två aktörerna en betydande del av marknaden för tjänstepension i Sverige, vilket innebär att deras affärsmodell påverkar hur hundratals miljarder kronor i pensionskapital placeras varje år.
Söderberg & Partners kommunikationsansvarige Johanna Lindberg tillbakavisar kritiken och betonar att bolaget är transparent med sina avgifter gentemot både arbetsgivare och anställda.
”Den anställde själv har full kontroll över om, när och i vilken utsträckning rådgivningen används”, säger hon till Privata Affärer.