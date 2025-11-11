Storbanken ser 33 procent uppsida i kurskrascharen

”Fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkast, och vi bedömer att återhämtningen fortsätter in i 2026”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Johan Sjöberg i den färska analysen.

Populär småspararfavorit som tappat

Småländska värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) tillhör en av börsens mest populära aktier bland småsparare.

Enbart på nätmäklaren Avanza (börskurs Avanza Bank), Sveriges största börsplatftorm med 2,2 miljoner sparare, har aktien nära 114 000 ägare.

Kärleken har dock inte riktigt besvarats av börsgudarna.

Sedan Nibe satta sitt kursrekord i december 2021 på 135 kronor – när den gröna hållbarhetstrenden plus hemmafixartider gällde – har aktien tappat över 70 procent.