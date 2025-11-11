Aktien har tappat runt 70 procent sedan toppen och är på minus även i år. Men inför rapporten senare i veckan sätter Swedbank köp och ser potential till rejäl uppgång.
Storbanken ser 33 procent uppsida i kurskrascharen
”Fjärde kvartalet är säsongsmässigt starkast, och vi bedömer att återhämtningen fortsätter in i 2026”, skriver Swedbanks (börskurs Swedbank) börsexpert Johan Sjöberg i den färska analysen.
Populär småspararfavorit som tappat
Småländska värmepumpsbolaget Nibe (börskurs Nibe) tillhör en av börsens mest populära aktier bland småsparare.
Enbart på nätmäklaren Avanza (börskurs Avanza Bank), Sveriges största börsplatftorm med 2,2 miljoner sparare, har aktien nära 114 000 ägare.
Kärleken har dock inte riktigt besvarats av börsgudarna.
Sedan Nibe satta sitt kursrekord i december 2021 på 135 kronor – när den gröna hållbarhetstrenden plus hemmafixartider gällde – har aktien tappat över 70 procent.
”Det värsta ligger bakom oss”
Nuvarande kurs skrivs till 37,6 kronor.
Nibe har tappat även i år, minus 13 procent, men är upp något sedan de riktiga bottennivåerna i april på 30 kronor jämnt.
Pressen ökar – vem tar över i Nibe?
Flera institutionella ägare markerar behovet av ökad transparens och aktiv successionsplanering i Nibe. Med en åldrande ledning och avsaknad av tydliga efterträdare växer förväntningarna på valberedningens arbete.
Den 14 november, om bara ett par dagar, kommer rapporten för det tredje kvartalet och i alla fall Swedbank är hoppfulla om att det kan markera en vändning.
”Vi anser att det värsta nu ligger bakom bolaget och förväntar oss mindre prognosjusteringar framöver, vilket bör minska volatiliteten i aktien”, menar banken i en ny analys.
Fokus i rapporten
”Fokus väntas ligga på hur marginalerna har utvecklat sig för Climate Solutions och marknadsutsikterna i närtid”, skriver Johan Sjöberg om vad han håller ögonen på i rapporten och utvecklar:
”Vi bedömer att den positiva tillväxten inom Climate Solutions, som präglat 2025, fortsatte under kvartalet, drivet av stark utveckling på den viktiga tyska marknaden, vilket är en trend vi räknar med håller i sig under fjärde kvartalet.”
Den starka svenska kronan kan dock dämpa Nibes margonaler något tror banken och sammantaget skruvar man ned sin riktkurs från 55 till 50 kronor.
Det betyder ändå en uppsida på runt 33 procent från nuvarande kurs och Swedbank rekommenderar köp.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
