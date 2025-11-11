Nästa krasch blir värre: "Katastroftanke"

Börserna steg under oktober månad, men bakom uppgången växer en djupare oro.

Världsekonomin befinner sig i ett läge med räntor nära noll och statsskulder på rekordnivåer. Centralbankerna har redan använt sina verktyg.

”Nu har vi redan väldigt låga räntor i stora delar av världen och vi har redan väldigt stora skulder i många stater”, konstaterar Dagens PS redaktionschef Edvard Lundkvist i senaste avsnittet av Börsbarometern.

Värderingarna på osunda nivåer

Techsektorn visar höga värderingar som får allt fler att dra paralleller till tidigare bubblor. Vissa menar att priserna är motiverade, andra pekar på cirkelinvesteringar som driver utvecklingen.

Oavsett orsak måste den positiva spiralen nå ett slut förr eller senare – och den största oron gäller inte börsnedgången i sig, utan vad som händer efteråt.

”Hur ska man ta sig ur det här om det kommer en riktigt saftig lågkonjunktur?”, frågar sig Lundkvist – och fortsätter: ”Hur ska man gasa sig ur nästa kris?”

”Det är en katastroftanke man inte ens vill befatta sig med”, tillägger Dagens PS börsreporter David Ingnäs.