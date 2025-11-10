Efter mer än ett halvt sekel som företagsledare håller Warren Buffett på att lämna över vd-posten i Berkshire Hathaway. Men han har en plan för att inte oroa investerarna.
Buffetts plan för att hålla investerarna lugna: "Borde inte dröja"
Warren Buffett förbereder sig på att lämna över rodret för Berkshire Hathaway.
Men han planerar att behålla en betydande del av sina aktier tills marknaden fullt ut har förtroende för efterträdaren Greg Abel.
Det framgår av ett brev till aktieägarna och hans tre barn som publicerades under måndagen, skriver Wall Street Journal.
Buffett fortsätter som ordförande
Den 95-årige investeraren meddelade i våras att han lämnar posten som vd vid årsskiftet, efter nära sex decennier i ledningen.
Abel, som i dag ansvarar för Berkshires icke-försäkringsverksamheter, tar över koncernens operativa ledning, medan Buffett fortsätter som styrelseordförande.
Sedan beskedet har Berkshire-aktien tappat mark mot det breda indexet S&P 500, något som analytiker kopplar till en avtagande ”Buffett-premie” – det extra marknadsvärde som bolaget länge åtnjutit tack vare hans personliga anseende, skriver Financial Times.
Buffett använder brevet för att understryka sitt förtroende för Abel och sin tro på en smidig övergång.
”Borde inte dröja länge”
Han betonar att ledarskiftet är väl förberett och att bolagets kultur och investeringsfilosofi ska bestå även utan honom vid rodret.
Från nästa år tar Abel även över det symboliskt viktiga uppdraget att skriva Berkshires årliga brev till aktieägarna och leda den traditionsrika bolagsstämman i Omaha.
”Den nivån av förtroende borde inte dröja länge. Mina barn står redan bakom Greg till 100 procent, liksom Berkshire-direktörerna”, skrev Buffett på måndagen i ett brev till sina aktieägare.
Rapporterat starka siffror
I samband med brevet meddelade Buffett att han konverterat 1 800 av sina Class A-aktier till 2,7 miljoner Class B-aktier och donerat dem till fyra familjestiftelser.
Gåvans marknadsvärde uppgår till omkring 1,3 miljarder dollar.
Berkshire Hathaway har den senaste tiden rapporterat starka siffror. Resultatet för tredje kvartalet steg med 17 procent, drivet av förbättrade marginaler inom försäkringsrörelsen.
Kompanjonen dog 2023
Bolaget sitter samtidigt på en rekordstor likviditet, motsvarande drygt 350 miljarder dollar, vilket bedömare ser som en signal om att framtida investeringsbeslut i högre grad kommer att hanteras av Abel.
Buffetts reträtt markerar slutet på en epok. Efter Charlie Mungers bortgång 2023 är det första gången på decennier som Berkshire står utan någon av de två investeringsprofiler som byggt upp konglomeratet.
