Buffetts plan för att hålla investerarna lugna: "Borde inte dröja"

Warren Buffett förbereder sig på att lämna över rodret för Berkshire Hathaway.

Men han planerar att behålla en betydande del av sina aktier tills marknaden fullt ut har förtroende för efterträdaren Greg Abel.

Det framgår av ett brev till aktieägarna och hans tre barn som publicerades under måndagen, skriver Wall Street Journal.

Buffett fortsätter som ordförande

Den 95-årige investeraren meddelade i våras att han lämnar posten som vd vid årsskiftet, efter nära sex decennier i ledningen.

Abel, som i dag ansvarar för Berkshires icke-försäkringsverksamheter, tar över koncernens operativa ledning, medan Buffett fortsätter som styrelseordförande.

Sedan beskedet har Berkshire-aktien tappat mark mot det breda indexet S&P 500, något som analytiker kopplar till en avtagande ”Buffett-premie” – det extra marknadsvärde som bolaget länge åtnjutit tack vare hans personliga anseende, skriver Financial Times.

Buffett använder brevet för att understryka sitt förtroende för Abel och sin tro på en smidig övergång.