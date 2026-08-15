Amerikanska privatsparare håller rekordbelopp i kontanter, och förmögenhetsförvaltarna gör allt för att få ut dem på marknaden. Över 3 000 miljarder dollar ligger i amerikanska penningmarknadsfonder för privatpersoner, nära en rekordnivå, enligt branschorganet Investment Company Institute.
Sparare sitter på biljonberg i kontanter – förvaltarna vill åt dem
Pengarna strömmade in 2022, när den amerikanska centralbanken avslutade sin nollräntepolitik och penningmarknadsräntorna klättrade över 5 procent.
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Räntorna har sjunkit sedan dess, snittet ligger nu kring 3,5 procent, enligt Crane Data, men lockelsen sitter kvar.
Förvaltarnas argument – och egenintresset
Kapitalförvaltarna, som i många fall också tjänar högre avgifter på annat än kontanter, målar upp en tydlig risk: att avkastningen på kontanter inte håller jämna steg med inflationen.
Just nu ligger penningmarknadsräntan ungefär i nivå med prisökningstakten, vilket i praktiken innebär noll realavkastning.
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Alternativen som pitchas är företagsobligationer, kommunobligationer och mer exotiska produkter som buffert-ETF:er och privatkredit. David Royal, finans- och investeringschef på Thrivent, menar att 2022 ,då både aktier och obligationer föll, har förvridit spararnas syn på ränteplaceringar och fått dem att glömma diversifieringsnyttan med längre löptider, skriver Wall Street Journal.
Men skepsisen är utbredd bland spararna själva. WSJ har pratat med den pensionerade piloten Don Ross, 75, som håller 85 procent i aktier och resten i en penningmarknadsfond, och som möter varje uppmaning att ”gå in på marknaden igen” med en motfråga: varför säger de det?
Även Dalio dömer ut kontanterna
Kritiken mot att sitta stilla i kontanter har fått luft även på annat håll.
Miljardären Ray Dalio varnar för att kontanter, inklusive sparkonton och penningmarknadsfonder, är den sämsta placeringen sett över tid, just på grund av inflationen.
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I samma sammanhang har Apollos chefsekonom Torsten Sløk beskrivit den klassiska 60/40-portföljen som trasig, eftersom aktieavkastningen numera drivs av AI-koncentration snarare än konjunktur.
Även den AI-drivna kapitalmarknaden pressar upp obligationsräntorna. Så kallade ”hyperscalers” som ger ut obligationer för att finansiera AI-utbyggnaden bidrar till högre avkastning, vilket samtidigt ökar risken i längre löptider.
Svenska sparare står också still
Mönstret känns igen i Sverige, om än i annan skala.
Enligt SCB hade svenska hushåll 2 078 miljarder kronor på sparkonton utan bindningstid i mars 2025, varav 61 procent låg kvar hos storbankerna, där räntan ofta är som lägst.
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Med CNBC:s exempel växer 1 000 dollar på ett sparkonto till knappt 1 040 dollar på tio år, men är värt bara 812 dollar efter inflation, medan samma summa på börsen kunnat bli drygt 2 000 dollar.
För en buffert på tre till sex månaders utgifter fyller kontanterna sin funktion. För långsiktigt sparande blir de dyra.