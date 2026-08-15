Sparare sitter på biljonberg i kontanter – förvaltarna vill åt dem

Pengarna strömmade in 2022, när den amerikanska centralbanken avslutade sin nollräntepolitik och penningmarknadsräntorna klättrade över 5 procent.

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Räntorna har sjunkit sedan dess, snittet ligger nu kring 3,5 procent, enligt Crane Data, men lockelsen sitter kvar.

Förvaltarnas argument – och egenintresset

Kapitalförvaltarna, som i många fall också tjänar högre avgifter på annat än kontanter, målar upp en tydlig risk: att avkastningen på kontanter inte håller jämna steg med inflationen.

Just nu ligger penningmarknadsräntan ungefär i nivå med prisökningstakten, vilket i praktiken innebär noll realavkastning.

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Alternativen som pitchas är företagsobligationer, kommunobligationer och mer exotiska produkter som buffert-ETF:er och privatkredit. David Royal, finans- och investeringschef på Thrivent, menar att 2022 ,då både aktier och obligationer föll, har förvridit spararnas syn på ränteplaceringar och fått dem att glömma diversifieringsnyttan med längre löptider, skriver Wall Street Journal.

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Men skepsisen är utbredd bland spararna själva. WSJ har pratat med den pensionerade piloten Don Ross, 75, som håller 85 procent i aktier och resten i en penningmarknadsfond, och som möter varje uppmaning att ”gå in på marknaden igen” med en motfråga: varför säger de det?