Missen i nya regeln: KF-sparare blir av med värdefullt avdrag

Portföljbelåningen fortsatte att öka hos både Avanza och Nordnet under årets andra kvartal. Samtidigt får ett slopat ränteavdrag för belåning i kapitalförsäkring efterfrågan på den populära sparformen att vika.
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Vid utgången av juni hade Nordnets kunder belånat sina portföljer med 18,7 miljarder kronor, en ökning med 19 procent på årsbasis.
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Hos Avanza steg portföljbelåningen med 26 procent till 12,9 miljarder kronor under samma period. Det framgår av nätmäklarnas kvartalsrapporter, som Dagens Industri rapporterar om.
Men tillväxten döljer en förskjutning mellan sparformerna.
Sedan årsskiftet har ränteavdraget för den som belånar sin portfölj i en kapitalförsäkring slopats helt, efter att ha halverats under 2025. Den som i stället använder ett investeringssparkonto, ISK, får fortsatt fullt avdrag för sina lånekostnader.
”Tiotusentals sparare berörs”
Skillnaden får genomslag i statistiken. Hos Avanza har kreditvolymen på ISK vuxit mer än fyra gånger snabbare än i kapitalförsäkring under perioden december 2024 fram till utgången av juli i år.
”Tiotusentals sparare hos oss berörs av att ränteavdraget för kapitalförsäkring har slopats”, säger Avanzas kommunikationschef Elias Nilsson till DI.
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Hos Nordnet, där omkring 30 000 sparare har avtal om värdepappersbelåning, har efterfrågan på kapitalförsäkringar generellt vänt ned, enligt kommunikationschefen Johan Tidestad.
Antalet försäkringar växer alltjämt, men andelen nyöppnade i förhållande till depå och ISK minskar. Tidestad är samtidigt försiktig med att slå fast ett direkt orsakssamband, även om han menar att det är naturligt att tro att det finns ett samband med det borttagna avdraget.
En tolkningsfråga
Snedvridningen har sitt ursprung i en lagändring som skulle minska hushållens skuldsättning genom att fasa ut ränteavdraget för lån utan säkerhet. Portföljbelåning följde av misstag med i ett tidigt förslag, men efter kritik behölls avdraget för lån med värdepapper som säkerhet.
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Skatteverket tolkade dock lagtexten strikt. Eftersom värdepapperna i en kapitalförsäkring formellt ägs av försäkringsbolaget, och inte av spararen, kan de inte ligga till grund för avdrag. Myndighetens ställningstagande befäste tolkningen.
Att flytta innehav till ISK är ingen enkel utväg, eftersom värdepapper inte kan föras direkt mellan sparformerna. Spararen måste sälja och köpa tillbaka, vilket kan innebära marknadsrisk samt kostnader för courtage och valutaväxling.
Trögt politiskt
Frågan har hittills fått svalt gehör. En motion om att utreda skillnaden mellan sparformerna avslogs av riksdagen den 10 mars i år, rapporterar Dagens PS.
I en kommentar i DI beskriver Nordnets sparekonom Frida Bratt finansdepartementets ointresse som provocerande och kräver att misstaget rättas till.