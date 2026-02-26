Sparar du i kontanter? – Det kan bli en dyr affär

En bedräglig trygghet

Trots det uppger över hälften av de tillfrågade i en undersökning från Vanguard att deras sparande ger mindre än 3 procents ränta. Nästan en fjärdedel får under 1 procent.

”Många behåller kontanter för att det känns säkert”, säger Kathy Kellert, chef inom indexförvaltning på Vanguard.

Men den tryggheten kan vara bedräglig. Kontanter ger stabilitet på kort sikt, men riskerar att bromsa möjligheten att bygga långsiktig förmögenhet

Aktier är i många fall ett bättre än kontanter

Historiskt har aktiemarknaden gett betydligt högre avkastning.

Det breda amerikanska indexet S&P 500 har i snitt avkastat omkring 13 procent per år sedan mitten av 1970‑talet.

Enligt beräkningar från CNBC skulle 1 000 dollar i ett vanligt sparkonto växa till cirka 1 040 dollar på tio år. Samtidigt är värdet bara 812 dollar i dagens penningvärde efter inflation.

Samma summa investerad på börsen, med en årlig avkastning på 10 procent, skulle i stället motsvara drygt 2 000 dollar efter inflation.

För kortsiktiga utgifter är kontanter bra

Kontanter fortfarande har en viktig roll: för löpande utgifter och en buffert på tre till sex månaders kostnader.

Men för långsiktigt sparande är investeringar nödvändiga för att behålla och öka köpkraften över tid.

