Att hålla stora delar av sitt sparande i kontanter kan kännas tryggt. Men enligt experter riskerar den som gör så att långsamt urholka sin framtida förmögenhet.
Sparar du i kontanter? – Det kan bli en dyr affär
Det beror på att inflationen äter upp värdet på pengarna snabbare än de flesta sparkonton hinner kompensera för.
Pengarna minskar i värde varje år
I USA ligger den genomsnittliga räntan på traditionella sparkonton på omkring 0,39 procent, samtidigt som inflationen i början av 2026 låg runt 2,4 procent, rapporterar CNBC
Det innebär att pengarna i praktiken minskar i värde varje år. Enligt beräkningar från amerikanska statistikmyndigheten motsvarar 126 dollar år 2026 samma köpkraft som 100 dollar gjorde 2020.
En bedräglig trygghet
Trots det uppger över hälften av de tillfrågade i en undersökning från Vanguard att deras sparande ger mindre än 3 procents ränta. Nästan en fjärdedel får under 1 procent.
”Många behåller kontanter för att det känns säkert”, säger Kathy Kellert, chef inom indexförvaltning på Vanguard.
Men den tryggheten kan vara bedräglig. Kontanter ger stabilitet på kort sikt, men riskerar att bromsa möjligheten att bygga långsiktig förmögenhet
Aktier är i många fall ett bättre än kontanter
Historiskt har aktiemarknaden gett betydligt högre avkastning.
Det breda amerikanska indexet S&P 500 har i snitt avkastat omkring 13 procent per år sedan mitten av 1970‑talet.
Enligt beräkningar från CNBC skulle 1 000 dollar i ett vanligt sparkonto växa till cirka 1 040 dollar på tio år. Samtidigt är värdet bara 812 dollar i dagens penningvärde efter inflation.
Samma summa investerad på börsen, med en årlig avkastning på 10 procent, skulle i stället motsvara drygt 2 000 dollar efter inflation.
För kortsiktiga utgifter är kontanter bra
Kontanter fortfarande har en viktig roll: för löpande utgifter och en buffert på tre till sex månaders kostnader.
Men för långsiktigt sparande är investeringar nödvändiga för att behålla och öka köpkraften över tid.
