Skattesmäll för börsjätten - missar miljoner i avdrag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) inte har rätt till avdrag för inbetalningar till en pensionstrust på Isle of Man.

Beslutet innebär att bolaget inte kan dra av pensionskostnaderna varken när pengarna betalas in till trusten eller när pensionen betalas ut till de anställda.

Etablerat på Isle of Man

Atlas Copco, som ingår i en multinationell koncern, har etablerat en pensionsplan genom en trust på Isle of Man, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Planen syftar till att erbjuda pensionsförmåner för internationellt verksamma anställda och är helt finansierad av bolaget.

Pensionsplanen är avgiftsbestämd och trusten oåterkallelig, vilket innebär att tillgångarna formellt ägs av trustens förvaltare, skriver Dagens Juridik.