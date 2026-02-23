HFD river upp förhandsbesked, bolaget får varken avdrag vid inbetalning eller utbetalning. Delvis då upplägget sker utanför EES.
Skattesmäll för börsjätten - missar miljoner i avdrag
Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) slår fast att Atlas Copco (börskurs Atlas Copco) inte har rätt till avdrag för inbetalningar till en pensionstrust på Isle of Man.
Beslutet innebär att bolaget inte kan dra av pensionskostnaderna varken när pengarna betalas in till trusten eller när pensionen betalas ut till de anställda.
Etablerat på Isle of Man
Atlas Copco, som ingår i en multinationell koncern, har etablerat en pensionsplan genom en trust på Isle of Man, utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).
Planen syftar till att erbjuda pensionsförmåner för internationellt verksamma anställda och är helt finansierad av bolaget.
Pensionsplanen är avgiftsbestämd och trusten oåterkallelig, vilket innebär att tillgångarna formellt ägs av trustens förvaltare, skriver Dagens Juridik.
Fick positivt förhandsbesked
Bolaget ansökte om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden för att få klarhet i om inbetalningarna är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen.
Nämnden gav Atlas Copco rätt och ansåg att avdrag skulle medges vid tidpunkten för pensionsutbetalningarna, med hänvisning till 16 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen. Nämnden menade att bolagets avsättningar till trusten utgjorde en utgift i verksamheten. Även om avdrag inte kunde medges vid själva inbetalningstillfället.
HFD ändrar dock förhandsbeskedet i sin helhet. Domstolen konstaterar att inbetalningarna inte är avdragsgilla enligt inkomstskattelagen och att medlen inte heller är disponibla för den anställde, vilket utesluter avdrag som lönekostnad.
Den avgörande frågan blev om bolaget ändå kunde medges avdrag när pensionen väl betalas ut. HFD:s bedömning är att Atlas Copco definitivt skiljer sig från de inbetalda medlen och att ansvaret för pensionsutfästelsen övergår till trusten vid inbetalningen.
Därmed saknas grund för avdrag även vid utbetalningstillfället. Beslutet innebär också att inbetalningarna ska ingå i underlaget för särskild löneskatt på pensionskostnader.
Starkt för Atlas Copcos aktie
Domen kommer i ett skede då Atlas Copco befinner sig i analytikernas strålkastarljus.
Aktien har inlett 2026 starkt med en uppgång på 15 procent, den bästa årsstarten sedan mitten av 1980-talet, och 73 procent av analytikerna rekommenderar köp.
Uppgången drivs främst av förväntningar på tillväxt inom halvledarsektorn.
I sin senaste kvartalsrapport redovisade Atlas Copco en organisk ordertillväxt på 4 procent under fjärde kvartalet 2025, medan intäkterna var organiskt oförändrade.
Styrelsen föreslår en total utdelning på 5,00 kronor per aktie, inklusive en extra utdelning på 2,00 kronor.
Koncernchef Vagner Rego kommenterade helåret:
”Om man tittar på helårssammandraget för 2025 speglar det årets geopolitiska klimat och den tvekan som det medförde.”
Han betonade samtidigt att bolaget fortsätter att investera i innovation ”med full kraft och hastighet”.