Danska pensionsjätten tar för lite risk – Svenska för mycket

Styrelsen för ATP har tagit emot en fullständiga bakgrundsrapporten. Tillsammans med den dagliga ledningen ska den ”bearbeta och diskutera rekommendationerna” och utifrån det göra justeringar, skriver Berlingske.

Styrelseordföranden Torben M. Andersen fäster sig vid att utvärderingsgruppen slår fast att ATP i grunden levererar en billig och bra produkt.

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Med hela rapporten i handen kan bolaget nu gå ner i substansen och använda den för att säkra danskarna bästa möjliga ATP-pensioner, säger han.

Åtta rekommendationer efter miljardtappet

ATP inledde själv den oberoende utvärderingen i början av 2025, efter kritik mot investeringsmodellen. Utlösande var det extraordinärt stora negativa resultatet 2022 på minus 64,5 miljarder danska kronor.

Gruppen presenterade åtta rekommendationer i juni.

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En av dem är att ATP generellt bör överväga den risk bolaget tar i sin investeringsportfölj. En annan är att bolaget ser över mängden illikvida investeringar. Ordföranden Jesper Berg, tidigare chef för danska Finanstilsynet, har framhållit att ATP bör återbesöka risknivån.

I gruppen satt också Andrew Ang och Magnus Dahlquist, professor vid Handelshögskolan i Stockholm.