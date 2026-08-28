Han är en av få "riktiga" miljardärer

”Jag betraktar ingen som miljardär som inte har en riktig miljard på banken”, sa John Morgan i podden The Iced Coffee Hour.

”Gissa hur många som har en riktig miljard, likvid? Kanske 20.” Det skriver Moneywise.

Morgan grundade Morgan & Morgan, USA:s största byrå inom personskaderätt, och Forbes uppskattar hans förmögenhet till omkring 1,5 miljarder dollar, merparten likvid, enligt honom själv.

Exakt hur många som uppfyller Morgans definition går inte att fastställa, och siffran ska ses som en gissning.

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Men riktningen har stöd i underlaget. En undersökning från U.S. Trust visade att förmögna investerare med mer än tre miljoner dollar i tillgångar brukar hålla omkring 15 procent i kontanter, men att andelen faller kraftigt högre upp.

För miljardärer handlar det typiskt om tiotals till några hundra miljoner dollar, ofta under fem procent av tillgångarna.

Musk: mindre än en promille

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Den tydligaste illustrationen är världens rikaste person.

”Min nettoförmögenhet beror nästan uteslutande på mina ägarandelar i Tesla och SpaceX. Jag har mindre än 0,1 procent i kontanter”, skrev Elon Musk på X i februari.

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Hans värdering har svängt kraftigt sedan SpaceX börsintroducerades i juni. Förmögenheterna är börsens uppskattning av vad aktieposten skulle vara värd om den såldes just den dagen, till skillnad från en fastighetsförmögenhet som inte omvärderas i realtid.

Youtubern Jimmy Donaldson, mer känd som Mr Beast, har uttryckt det mer drastiskt.

Trots en nettoförmögenhet på 2,6 miljarder dollar har han sagt att i princip alla som ser hans videor har mer pengar på kontot än han själv, om man räknar bort bolagets värde.