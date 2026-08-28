Advokaten och miljardären John Morgan hävdar att bara ett tjugotal amerikaner har en verklig miljard dollar tillgänglig. Påståendet sätter fingret på hur de superrikas förmögenheter faktiskt ser ut, nästan allt finns i aktier, bolag och fastigheter och inte på banken.
Han är en av få "riktiga" miljardärer
”Jag betraktar ingen som miljardär som inte har en riktig miljard på banken”, sa John Morgan i podden The Iced Coffee Hour.
”Gissa hur många som har en riktig miljard, likvid? Kanske 20.” Det skriver Moneywise.
Morgan grundade Morgan & Morgan, USA:s största byrå inom personskaderätt, och Forbes uppskattar hans förmögenhet till omkring 1,5 miljarder dollar, merparten likvid, enligt honom själv.
Exakt hur många som uppfyller Morgans definition går inte att fastställa, och siffran ska ses som en gissning.
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Men riktningen har stöd i underlaget. En undersökning från U.S. Trust visade att förmögna investerare med mer än tre miljoner dollar i tillgångar brukar hålla omkring 15 procent i kontanter, men att andelen faller kraftigt högre upp.
För miljardärer handlar det typiskt om tiotals till några hundra miljoner dollar, ofta under fem procent av tillgångarna.
Musk: mindre än en promille
Den tydligaste illustrationen är världens rikaste person.
”Min nettoförmögenhet beror nästan uteslutande på mina ägarandelar i Tesla och SpaceX. Jag har mindre än 0,1 procent i kontanter”, skrev Elon Musk på X i februari.
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Hans värdering har svängt kraftigt sedan SpaceX börsintroducerades i juni. Förmögenheterna är börsens uppskattning av vad aktieposten skulle vara värd om den såldes just den dagen, till skillnad från en fastighetsförmögenhet som inte omvärderas i realtid.
Youtubern Jimmy Donaldson, mer känd som Mr Beast, har uttryckt det mer drastiskt.
Trots en nettoförmögenhet på 2,6 miljarder dollar har han sagt att i princip alla som ser hans videor har mer pengar på kontot än han själv, om man räknar bort bolagets värde.
Lånar i stället för att sälja
Lösningen för många är belåning snarare än försäljning. Oracle-grundaren Larry Ellison har pantsatt närmare en fjärdedel av sitt Oracle-innehav, medan Musk uppges ha pantsatt 11 procent av sina aktier och Metas vd Mark Zuckerberg 3 procent. Sergey Brin, Jeff Bezos och Larry Page har inte lånat på sina aktier alls.
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Sverige är inte heller så annorluna. Evolutions grundarduo meddelade nyligen att aktier för miljardbelopp pantsatts för att frigöra pengar till en ny investeringsmöjlighet, skriver Affärsvärlden.
Rekordmånga – på pappret
Samtidigt har gruppen miljardärer aldrig varit större.
Antalet dollarmiljardärer ökade med 13 procent på ett år till 3 302 personer, drivet av AI-boomen och av att en stor del av tillgångarna ligger i börsnoterade bolag, enligt en UBS-rapport.
Hur mycket av det som går att ta ut på banken är en annan fråga.