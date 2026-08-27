Kvinnornas aktieportföljer drar ifrån männens

Under första halvåret 2026 ökade förmögenheten i aktier noterade på svensk marknadsplats med 680 miljarder kronor, motsvarande 5,3 procent. Det visar SCB:s senaste aktieägarstatistik.

OMX Affärsvärldens generalindex steg med 5,4 procent under samma period.

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Det är tredje halvåret i rad med uppgång, efter ett svagt 2024 och ett första halvår 2025 som i praktiken stod still.

”Aktiemarknaden fortsätter att uppvisa styrka trots geopolitiska spänningar. Efter en ordentlig nedgång på 31 procent under första halvåret 2022, har aktieförmögenheten utvecklats starkt och sätter en ny rekordnivå trots krig och oro i omvärlden”, säger Jonas Agné, nationalekonom på SCB.

Återhämtningen tog fyra år

Från botten i juni 2022, då aktieförmögenheten hade fallit till 9 300 miljarder kronor, har värdet stigit med drygt 45 procent.

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Den starkaste enskilda perioden var andra halvåret 2025, då förmögenheten ökade med 10,2 procent, den högsta halvårssiffran sedan 2021.