Den samlade aktieförmögenheten på svenska marknadsplatser nådde 13 516 miljarder kronor vid halvårsskiftet. Därmed passeras toppnoteringen från 2021, med 0,25 procent, fyra och ett halvt år senare.
Kvinnornas aktieportföljer drar ifrån männens
Under första halvåret 2026 ökade förmögenheten i aktier noterade på svensk marknadsplats med 680 miljarder kronor, motsvarande 5,3 procent. Det visar SCB:s senaste aktieägarstatistik.
OMX Affärsvärldens generalindex steg med 5,4 procent under samma period.
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Det är tredje halvåret i rad med uppgång, efter ett svagt 2024 och ett första halvår 2025 som i praktiken stod still.
”Aktiemarknaden fortsätter att uppvisa styrka trots geopolitiska spänningar. Efter en ordentlig nedgång på 31 procent under första halvåret 2022, har aktieförmögenheten utvecklats starkt och sätter en ny rekordnivå trots krig och oro i omvärlden”, säger Jonas Agné, nationalekonom på SCB.
Återhämtningen tog fyra år
Från botten i juni 2022, då aktieförmögenheten hade fallit till 9 300 miljarder kronor, har värdet stigit med drygt 45 procent.
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Den starkaste enskilda perioden var andra halvåret 2025, då förmögenheten ökade med 10,2 procent, den högsta halvårssiffran sedan 2021.
Marginalen till 2021 är hårfin
Rekordet ska dock läsas med försiktighet.
Den tidigare toppen från utgången av 2021 låg på 13 482 miljarder kronor, skillnaden är 34 miljarder, eller 0,25 procent. Statistiken redovisas dessutom i löpande priser.
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Justerat för prisutvecklingen sedan årsskiftet 2021/2022 ligger den samlade aktieförmögenheten fortfarande tydligt under 2021 års nivå.
Kvinnornas medianportfölj drar ifrån
Vid utgången av juni var kvinnornas medianportfölj värd 116 000 kronor, mot männens 81 000 kronor. Gapet har vuxit till 35 000 kronor, från 31 000 vid årsskiftet.
Trenden inleddes vid utgången av 2022, då kvinnornas medianportfölj för första gången översteg männens.
Genomsnittet pekar åt andra hållet, men skillnaden krymper. Kvinnornas genomsnittliga portföljvärde uppgick till 1 332 000 kronor mot männens 1 406 000, ett gap på 74 000 kronor, att jämföra med 320 000 kronor vid utgången av 2021.
Fem procent äger 65 procent
Spännvidden mellan median och medelvärde förklaras av koncentrationen i toppen.
De fem procent av hushållen som har störst aktieförmögenhet ägde 65 procent av hushållens samlade aktieförmögenhet vid halvårsskiftet. Av dessa var 68 procent män och 32 procent kvinnor.
Statistiken har en känd blind fläck: förvaltarregistrerade innehav under 501 aktier saknar uppgift om slutlig ägare.
SCB schablonfördelar differensen, och andelen uppgick i juni till 15 procent av hushållens totala aktieförmögenhet.