Så förlorar svenskarna miljarder på dåligt sparande

Enligt Småspararguidens årliga ”skitlista” för 2025 förlorar konsumenterna uppskattningsvis över 30 miljarder kronor varje år på dyra, svårgenomskådliga eller i praktiken värdelösa finansprodukter.

Högst på listan hamnar storbankernas sparkonton utan ränta.

Enligt statistik från SCB och Finansinspektionen ligger över 2 100 miljarder kronor på konton utan bindningstid. Där kontrollerar storbankerna omkring 61 procent av inlåningen.

Problemet är att räntan ofta är noll, samtidigt som nischbanker erbjuder upp till 2,75 procent.

”Hade vi flyttat våra lönekontopengar eller buffertpengar då hade vi sparat 26 miljarder, eller tjänat 26 miljarder. Det är väldigt stora pengar”, säger Patrik Siegbahn, ansvarig utgivare på Småspararguiden, till TV4-Nyheterna.

Sparkonton bör namnskyddas

Kritiken mot storbankernas nollräntekonton har fått Realtids börsreporter David Ingnäs att dra en ovanlig parallell.

Han menar att sparkonto borde namnskyddas på samma sätt som falukorv, som sedan 1973 måste innehålla en viss kötthalt för att få kallas just falukorv.

”Som bankkund förväntar du dig ett konto där pengarna kan växa tryggt över tid”, konstaterar Ingnäs och föreslår att konton utan ränta istället borde kallas kassakonto eller förvaringskonto.

