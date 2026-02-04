Svenska hushåll är bland de mest sparsamma i Europa, men en stor del av pengarna hamnar i finansiella produkter som kostar mer än de smakar.
Så förlorar svenskarna miljarder på dåligt sparande
Så undviker du onödig ISK-skatt i vår och sparar tusenlappar
Vid årsskiftet höjdes det skattefria beloppet på ISK-konton till 300 000 kronor. För många hushåll betyder det samtidigt att man behöver tänka till kring pengarnas placering för att inte åka på onödig ISK-skatt. ANALYS Realtids ekonomijournalist David Ingnäs guidar och förklarar varför det är viktigt att se över sitt sparande innan den 1 april. Läs …
De gjorde minst – fick mest
1,8 miljoner tjänstemän får stark avkastning i år. I topp återfinns Alecta. Privattjänstemän som låtit tjänstepensionen ligga kvar i förvalsalternativet blev fjolårets vinnare. Det visar färska avkastningssiffror från Alecta, som förvaltar tjänstepensionen för drygt 1,8 miljoner svenskar. Läs mer:Vabbandet slår mot pensionen – så mycket kostar det – Realtid Så placerades pengarna och därför gick …
Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga
Alfred Berg Gambak Global utses till Årets Globalfond av Privata Affärer. Fonden följer en strikt modellbaserad strategi. Förvaltaren Mats Wandrell beskriver modellen som helt momentum-driven. ”Vi, alltså jag och min kollega Torry Torheim, screenar runt 4 000 bolag och väljer bort majoriteten. Kvar blir 300-400 bolag som uppfyller våra kriterier. Vi tittar på både vinstutveckling och …
Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari
”Den organiska orderingången har vuxit med omkring tolv procent i snitt dom senaste två kvartalen”, säger Paretos analytiker om en av de tre nya aktier de tror extra mycket på i februari. Det är i det norska analyshusets klassiska månadsportfölj som tre aktier fått foten för att ge plats för en trio av nya spännande …
Banker stänger konton i rekordfart – myndigheter agerar
Allt fler svenskar får sina betalkonton avstängda. På bara två år har antalet stängda konton ökat från 45 000 till 60 000. ”Idag är det oerhört problematiskt att leva utan tillgång till betalkonton”, sa Malin Aspen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen, till Svenska Dagbladet i fjol. Finansinspektionen har sedan tidigare kallat upp de fyra storbankerna, Handelsbanken (börskurs …
Enligt Småspararguidens årliga ”skitlista” för 2025 förlorar konsumenterna uppskattningsvis över 30 miljarder kronor varje år på dyra, svårgenomskådliga eller i praktiken värdelösa finansprodukter.
Högst på listan hamnar storbankernas sparkonton utan ränta.
Enligt statistik från SCB och Finansinspektionen ligger över 2 100 miljarder kronor på konton utan bindningstid. Där kontrollerar storbankerna omkring 61 procent av inlåningen.
Problemet är att räntan ofta är noll, samtidigt som nischbanker erbjuder upp till 2,75 procent.
”Hade vi flyttat våra lönekontopengar eller buffertpengar då hade vi sparat 26 miljarder, eller tjänat 26 miljarder. Det är väldigt stora pengar”, säger Patrik Siegbahn, ansvarig utgivare på Småspararguiden, till TV4-Nyheterna.
Sparar du så här? Dessa fem fällor kostar svenskarna miljarder
Svenska hushåll är flitiga sparare. Men bakom den till synes stabila fasaden döljer sig ett dyrt problem. Varje år förlorar konsumenter tiotals
Sparkonton bör namnskyddas
Kritiken mot storbankernas nollräntekonton har fått Realtids börsreporter David Ingnäs att dra en ovanlig parallell.
Han menar att sparkonto borde namnskyddas på samma sätt som falukorv, som sedan 1973 måste innehålla en viss kötthalt för att få kallas just falukorv.
”Som bankkund förväntar du dig ett konto där pengarna kan växa tryggt över tid”, konstaterar Ingnäs och föreslår att konton utan ränta istället borde kallas kassakonto eller förvaringskonto.
Missa inte: Spara pengar på el? Gör inte så här: ”Hela huset förstörs”. Dagens PS
Dyra fonder och onödiga försäkringar
På andra plats hamnar storbankernas egna fonder, som enligt Småspararguiden är både dyra och underpresterar kraftigt mot sina jämförelseindex.
Läs även: Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga. Realtid
Totalt ligger över 400 miljarder kronor i dessa fonder med ett årligt avgiftsuttag på nästan 5 miljarder kronor. Kunderna hade kunnat få samma avkastning med indexfonder för en femtedel av kostnaden. Vilket innebär en årlig förlust på omkring 4 miljarder kronor.
Även försäkringsmäklargiganternas egna fonder och butikernas produktförsäkringar för elektronik pekas ut på plats fyra.
Finansinspektionen har tidigare visat att bara omkring en tredjedel av premierna för produktförsäkringar betalas tillbaka i ersättning, samtidigt som många konsumenter redan har motsvarande skydd via sin hemförsäkring.
Ständigt kritiserade produkter med på listan
Strukturerade produkter, som vid upprepade tillfällen kritiserats av Finansinspektionen, tar sista platsen på listan.
Sparformen har minskat med 80 procent sedan toppåren kring 2008, men det finns fortfarande 22 miljarder kronor placerade i produkter där avgifterna i värsta fall kan äta upp halva sparkapitalet.
Missa inte: Nu försvinner avdraget – påverkar 5,8 miljoner svenskar. Dagens PS
Finansinspektionen har aviserat en granskning av marknaden för individuell tjänstepension och de incitamentsstrukturer som styr vilka fonder som rekommenderas till sparare.
Beroende på utfallet kan myndigheten komma att inleda tillsynsärenden mot enskilda företag.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
