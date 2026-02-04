Så förlorar svenskarna miljarder på dåligt sparande

04 feb. 2026

Svenska hushåll är bland de mest sparsamma i Europa, men en stor del av pengarna hamnar i finansiella produkter som kostar mer än de smakar.

Enligt Småspararguidens årliga ”skitlista” för 2025 förlorar konsumenterna uppskattningsvis över 30 miljarder kronor varje år på dyra, svårgenomskådliga eller i praktiken värdelösa finansprodukter.

Högst på listan hamnar storbankernas sparkonton utan ränta.

Enligt statistik från SCB och Finansinspektionen ligger över 2 100 miljarder kronor på konton utan bindningstid. Där kontrollerar storbankerna omkring 61 procent av inlåningen.

Problemet är att räntan ofta är noll, samtidigt som nischbanker erbjuder upp till 2,75 procent.

”Hade vi flyttat våra lönekontopengar eller buffertpengar då hade vi sparat 26 miljarder, eller tjänat 26 miljarder. Det är väldigt stora pengar”, säger Patrik Siegbahn, ansvarig utgivare på Småspararguiden, till TV4-Nyheterna.

Sparkonton bör namnskyddas

Kritiken mot storbankernas nollräntekonton har fått Realtids börsreporter David Ingnäs att dra en ovanlig parallell.

Han menar att sparkonto borde namnskyddas på samma sätt som falukorv, som sedan 1973 måste innehålla en viss kötthalt för att få kallas just falukorv.

”Som bankkund förväntar du dig ett konto där pengarna kan växa tryggt över tid”, konstaterar Ingnäs och föreslår att konton utan ränta istället borde kallas kassakonto eller förvaringskonto.

Dyra fonder och onödiga försäkringar

På andra plats hamnar storbankernas egna fonder, som enligt Småspararguiden är både dyra och underpresterar kraftigt mot sina jämförelseindex.

Totalt ligger över 400 miljarder kronor i dessa fonder med ett årligt avgiftsuttag på nästan 5 miljarder kronor. Kunderna hade kunnat få samma avkastning med indexfonder för en femtedel av kostnaden. Vilket innebär en årlig förlust på omkring 4 miljarder kronor.

Även försäkringsmäklargiganternas egna fonder och butikernas produktförsäkringar för elektronik pekas ut på plats fyra.

Finansinspektionen har tidigare visat att bara omkring en tredjedel av premierna för produktförsäkringar betalas tillbaka i ersättning, samtidigt som många konsumenter redan har motsvarande skydd via sin hemförsäkring.

Ständigt kritiserade produkter med på listan

Strukturerade produkter, som vid upprepade tillfällen kritiserats av Finansinspektionen, tar sista platsen på listan.

Sparformen har minskat med 80 procent sedan toppåren kring 2008, men det finns fortfarande 22 miljarder kronor placerade i produkter där avgifterna i värsta fall kan äta upp halva sparkapitalet.

Finansinspektionen har aviserat en granskning av marknaden för individuell tjänstepension och de incitamentsstrukturer som styr vilka fonder som rekommenderas till sparare.

Beroende på utfallet kan myndigheten komma att inleda tillsynsärenden mot enskilda företag.

