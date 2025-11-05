"Sparkonto borde namnskyddas som falukorv"

När Sveriges Radio Ekot granskade storbankernas utbud upptäcktes något som får Dagens PS börsreporter David Ingnäs att dra paralleller till charkdisken.

Tre av fyra banker erbjuder produkter som de kallar sparkonton – trots att kundernas pengar inte växer ett öre.

”Falukorv är namnskyddat sedan 1973 och måste innehålla en viss kötthalt för att få kallas falukorv, annars är det en annan sorts korv”, säger Ingnäs till Realtid TV.

Samma princip borde gälla för finansiella produkter, menar han – särskilt när det handlar om småsparares förväntningar på trygghet och tillväxt.

Inflationen äter upp värdet

Finansinspektionen har kritiserat nollräntekontona som ren förlustaffär för kunderna.

Varje år som pengarna ligger still utan ränta tappar de i värde när inflationen gnager på köpkraften. Matinköp för en vecka kommer om några år kosta betydligt mer – medan kontosaldot förblir oförändrat.

För bankkunder som tror att de gjort ett tryggt val genom att välja ett ”sparkonto” kan uppvaknandet bli brutalt.

”Som bankkund förväntar du dig ett konto där pengarna kan växa tryggt över tid”, konstaterar Ingnäs.