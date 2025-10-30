Ny regel 2026 kan påverka ditt barnspar – expertens råd

Mycket pengar kan försvinna i skatt

För om barnsparandet är registrerat på någon av föräldrarna så läggs allt sparande ihop för den familjemedlemmen och chansen till ett skattefritt sparande brinner inne för barnet.

Ett barnspar där det står 100 000 kronor får då exempelvis betala 890 kronor i skatt (2025 års nivå) om föräldern redan har ett eget sparande på över 300 000 kronor.

Skulle barnsparandet i exemplet ovan vara registrerat på barnet själv så hade skatten blivit noll.

Under en 18-års period kan det summera till rätt mycket sparpengar som bara försvinner i skatt.

För- och nackdelar med olika barnspar

Så då är frågan – betala skatt under 18 år men vara säker på att pengarna inte bränns på 18-årsdagen. Eller satsa på skattefritt men då inte ha någon kontroll hur pengarna används när barnet blir myndigt?

”Jag håller med om att 300 000 skattefritt lockar till att lägga det i barnets namn, samtidigt som rädslan för att det blir Thailand, Gucci-kepsar och Nocco för hela slanten skrämmer”, säger Niklas Laninge till Realtid och presenterar en lista på vad han ser som för- och nackdelar med de olika alternativen.

Barnspara i barnets namn:

+ 300 000 skattefritt

+ Noll risk för strul vid separation

– Kräver verkligen att du uppfostrar ett barn som kan hantera summor över 300 000 på ett sunt sätt när de är 18 år

– Pengarna är inte föräldrarnas så kan inte användas om något riktigt jobbigt och oförutsett skulle hända

Barnspara i föräldrarnas namn:

+ Barnet får tillgång till pengarna när ni anser att det är redo

+ Inget jag rekommenderar, men är olyckan framme och ni saknar buffert så har ni något att ta av

– Är du bra på att spara i övrigt kommer du sannolikt ha över 300 000 på investeringssparkonton

– Kontrollförlust för den föräldern som inte står på barnsparet

– Potentiellt jobbigt vid seperation

Expertens råd kring barnspar

Så vad är då det bästa sättet att lägga upp sitt barnspar på?

Niklas Laninge lutar fortfarande åt det klassiska sättet, det vill säga att registrera sparandet i de vuxnas namn. Men med en tvist.

För experten tycker att båda föräldrarna ska spara lika mycket istället för att allt läggs i ens namn. Detta för att förebygga eventuella konflikter vid en separation.

Alternativ låter för mig ändå som den bästa lösningen, men att man delar upp det på ett lika stort månadsspar till barnet i varsitt ISK.

”Ingen vågar ju erkänna att ens relation kan ta slut och att ens partner skulle göra något olämpligt för pengarna ni gemensamt sparat ihop till ert barn. Men jag har hört det hända från jurister som jobbar med familjeärenden”, varnar sparpsykologen.

