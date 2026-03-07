Har du en dyrgrip i bokhyllan? Li Pamp guidar till böckerna som stiger i värde

Det som gör en bok värdefull är framför allt ålder, sällsynthet och efterfrågan. Riktigt gamla böcker, helst från tidigt 1800‑tal eller ännu längre tillbaka, är mest eftertraktade.

Böcker om naturvetenskap, upptäcktsresor och geografi är särskilt populära bland samlare, eftersom de ofta speglar tidens stora upptäckter och idéer.

Läs också:

Efter 70 händer något märkligt: livet slutar vara ett projekt – Realtid

Handskrivna noteringar kan öka värdet på en bok

En sak som överraskar många är att anteckningar i kanten kan höja värdet, berättar antikexperten Li Pamp för Allas. En helt ren och orörd bok är alltså inte alltid det bästa.

I äldre utgåvor kan fotnoter, kladd och handskrivna kommentarer göra boken mer unik och därmed mer eftertraktad. Signaturer och dedikationer från kända personer kan också ge ett rejält lyft.

Samlare letar efter förstautgåvor eller böcker som tryckts i små upplagor. Ett av Li Pamps exempel är Nilssons illuminerade fauna från 1830‑talet, med handmålade litografier av bröderna von Wright. Ett sådant exemplar kan kosta 20 000–25 000 kronor på auktion.

Även modernare böcker kan vara värdefulla. Jan Guillous debut Om kriget kommer från 1971 drogs snabbt tillbaka, och bara 26 exemplar ska ha nått ut. Ett signerat exemplar kan säljas för runt 6 000 kronor.

ANNONS

Läs mer:

Storytelgrundaren laddar om – vill revolutionera bokbranschen igen – Realtid

Författare som är heta just nu

Just nu är förstautgåvor av J.R.R. Tolkien, Astrid Lindgren och Tove Jansson särskilt eftertraktade på marknaden. Sannolikt har många värdefulla exemplar gömt sig i bokhyllor runt om i landet.