Storytelgrundaren laddar om – vill revolutionera bokbranschen igen

Realtid träffar Jonas Tellander på Teams. Han sitter i ett vackert rum som verkar ha utsikt över hela Stockholm. När han lämnade vd-stolen på Storytel kunde han ha tagit det lugnt. I stället gör han det som verkar vara hans normalläge: han börjar om.

”När jag slutade som vd funderade jag på vad som faktiskt kan bli bättre i bokbranschen totalt sett”, säger han till Realtids redaktör Viggo Cavling.

Han återkommer flera gånger till ordet friktion. Det är den han vill bort ifrån.

”Det är hopplöst trögt att komma ut med en bok. Blir du utgiven på ett förlag, grattis – då får du allt stöd du behöver. Men om du inte får det där kontraktet är du utlämnad till en ganska kostsam och inte särskilt optimerad process.”

Hans nya projekt Goread är en teknisk plattform som ska göra utgivningen lika enkel som att publicera en video eller en podcast. System som fött nya stjärnor som Billie Eilish, Joe Rogan och Justin Bieber. Men vad har hänt i bokbranschen? Inte lika mycket.

”Varför skulle det inte kunna vara lika enkelt att ta ett manus och bli utgiven som att lägga upp en låt på Spotify? Det var frågan vi ställde oss.”

En AI-röst kan läsa in ljudboken och göra produktionen betydligt billigare än i dag. Foto: Anders Wiklund/TT

Plattform – inte förlag

Tellander är noga med att definiera vad han bygger.

”Vi är inte ett förlag. Vi är en plattform.”

Flödet är automatiserat. Ladda upp manus. Få hjälp med baksidestext, kategorisering och stavningskontroll. Omslag genereras. Boken formateras för e-bok och tryck. En AI-röst kan läsa in ljudversionen. Sedan publiceras den ut till tjänster och bokhandlar.

”Vi har gjort hela processen streamlined.”

Tjänsten har bara varit ute i drygt två veckor. Ändå har användare redan laddat upp manus och gått hela vägen.

”I stort funkar det. Men folk vill kunna gå tillbaka i flödet och korrigera saker. Ändra en baksidestext. Byta omslag. Rätta ett namn som blivit fel. Det är sådana tweakar vi gör nu.”

Gänget bakom Goread Jonas Tellander, Sara Wallerstedt, Victor Holmqvist och Björn Hickman