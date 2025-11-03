Snart startar Lotta Faxén en ny småbolagsfond – trots att sektorn går igenom en flerårig svacka. Men kommande makroförändringar kan snart vända trenden.
Lanserar fond – mitt i svackan: "Perfekt tajming"
Mest läst i kategorin
Nya momsen stoppar bilbyten: "Bör vända oss till Norge"
Från 2026 betalar norrmän moms på elbilar över 300 000 kronor – året efter beskattas hela priset. Det får akuta konsekvenser för begagnatmarknaden. Från 2026 träder en ny moms i kraft för norska elbilsköpare. Belopp över 300 000 kronor beskattas, medan billigare bilar fortfarande går fria. Priset över 700 000 kronor blir fullt momspliktigt redan …
Malaga eller Barcelona? Bostadspriserna går åt helt olika håll
På Spaniens solkust har bostadspriserna exploderat under året. Men i Barcelona går utvecklingen åt motsatt håll – där kostar det nu mindre att köpa bostad än för tolv månader sedan. Malaga har fått se priserna stiga med 17 procent bara i år. Murcia och Almeria ligger inte långt efter med ökningar på 13 procent. Kontrasten …
Småsparare varnas efter börsrallyt: "För självsäkra"
Stockholmsbörsen upp flera procent sedan april. Amerikanska marknader har rusat ännu mer. Nu slår den internationella analysfirman Morningstar larm. Det började med Liberation Day. När USA:s president Donald Trump presenterade sina tullar i april rasade börserna – men sedan vände det. Amerikanska aktiemarknader har rusat uppåt, Stockholmsbörsen har klättrat 7-8 procent och för många småsparare …
Begagnade elbilar håller bättre än väntat
KVD Bils nya undersökning visar att batterier i begagnade elbilar presterar över förväntan. Här är de som tar toppositionerna – medan äldre modeller uppvisar större spridning i kvalitet. KVD Bils undersökning pekar ut en klar vinnare. ”Kia toppar listan och då har vi Kia EV6 på absoluta toppen och strax därefter Kia e-Niro som också …
Hon gjorde alla fel – nu har 200 ställt sig i kö
Första gången som Ebba Holmqvist köpte aktier gjorde hon ”alla fel man kan göra”. I dag har hon träffat nästan 1 000 unga tjejer – och upptäckt att det inte var misstagen som blev problemet. Samma rädslan har Ebba Holmqvist mött hos nästan 1 000 unga tjejer runt om i Sverige. Som ansvarig för Unga …
Efter sju och en halv månads ledighet gör Charlotta Faxén comeback i en marknad som genomlevt en historiskt tuff period.
Småbolag har underpresterat börsen tre år i rad – något hon aldrig upplevt under sina 25 år i branschen.
Så – kommer hennes nya småbolagsfond visa sig ha varit perfekt tajmad?
”Jag hoppas ju någonstans det”, säger hon till Realtid TV.
Byggstoppet drog ner småbolagen
Sedan Faxén började arbeta år 2000 har småbolag nästan varje år överpresterat börsen – men de senaste tre åren har brutit mönstret.
Förklaringen ligger i exponeringen mot byggsektorn. Bostadsbyggandet har stannat av helt, färre kommersiella fastigheter byggs och vakansgraderna inom fastighetssektorn har ökat.
Dessa bolag utgör sammantaget en betydande del av småbolagsindex.
Senaste nytt
Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor
Stockholms bostadsmarknad svalnar – men rätt lägenhet kostar fortfarande miljoner
Fortsatta utflöden pressar sektorn
Samtidigt har bankaktier haft en stark utveckling under året, många upp tvåsiffrigt med hög direktavkastning. Det har fått småbolagen att framstå som ännu svagare i jämförelse.
Utflöden ur småbolagsfonder har ytterligare förstärkt trenden.
”Jag hoppas att jag har kunnat vända nu med den här fonden. Att det kommer in lite pengar i det segmentet igen”, säger Faxén.
Häftig volatilitet öppnar dörrar
Årets rapportsäsong har präglats av extrem volatilitet. Aktiekurserna har reagerat häftigt på alla nyheter, både makro- och mikromässigt.
För Faxén innebär det en bred jakt. Hon tittar både på bolag som har det tuffare konjunkturmässigt och på de som klarar sig trots en knepig omvärld.
Bland favoriterna återfinns Inwido (börskurs Inwido), fönsterbolaget med fabrik i Vetlanda. Trots svag organisk tillväxt och tuffa marknader i Finland och Storbritannien lyckas bolaget hålla marginalerna på höga nivåer.
”Inwido är väl fortfarande lite av en favorit, trots att omständigheterna för bolaget kanske inte är de roligaste just nu”, säger Faxén.
Halverad matmoms ska stärka konsumtionen
Faxéns optimism för 2026 grundar sig i flera förändringar. Matmomsen halveras, skattesänkningar införs för arbetande och bolåneräntorna har sjunkit.
Reallönerna kommer att öka nästa år jämfört med 2025, vilket ger konsumenter mer i plånboken. Om pengarna går till konsumtion eller sparande återstår att se, men förutsättningarna för konsumentbolag ser starkare ut.
”Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att konsumentbolag kan ha det ganska gott under 2026”, säger Faxén.
Exkluderar vissa sektorer
Konsumentsektorn har legat eftersläpad under en längre period, men de förändringar som väntar nästa år kan innebära ett skifte.
För bolag som klarat sig genom de tuffa åren finns potential när konsumenternas ekonomiska läge förbättras.
Faxén vågar också investera enligt Aktie-Ansvar-modellen, där vissa sektorer exkluderas. Visserligen en begränsande omständigt, men det skapar samtidigt fokus på bolag som passar företagets värderingar.
Pionjärbolaget med 60 år av hållbarhet
Faxéns nya arbetsgivare Aktie-Ansvar firade nyligen 60 år. Fondbolaget grundades 1965 ur nykterhetsrörelsen och kyrkan, och blev pionjärer inom hållbart investerande långt innan begreppet ESG existerade.
”De var det första fondbolaget som valde att exkludera vissa sektorer”, förklarar Faxén.
Att dela värderingar med Aktie-Ansvar gjorde valet av arbetsgivare naturligt för henne. Tiden får utvisa om erfarenhet och tajming räcker när småbolagssektorn behöver väckas till liv igen.
ANNONS
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.