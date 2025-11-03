Lanserar fond – mitt i svackan: "Perfekt tajming"

Fortsatta utflöden pressar sektorn

Samtidigt har bankaktier haft en stark utveckling under året, många upp tvåsiffrigt med hög direktavkastning. Det har fått småbolagen att framstå som ännu svagare i jämförelse.

Utflöden ur småbolagsfonder har ytterligare förstärkt trenden.

”Jag hoppas att jag har kunnat vända nu med den här fonden. Att det kommer in lite pengar i det segmentet igen”, säger Faxén.

Häftig volatilitet öppnar dörrar

Årets rapportsäsong har präglats av extrem volatilitet. Aktiekurserna har reagerat häftigt på alla nyheter, både makro- och mikromässigt.

För Faxén innebär det en bred jakt. Hon tittar både på bolag som har det tuffare konjunkturmässigt och på de som klarar sig trots en knepig omvärld.

Bland favoriterna återfinns Inwido (börskurs Inwido), fönsterbolaget med fabrik i Vetlanda. Trots svag organisk tillväxt och tuffa marknader i Finland och Storbritannien lyckas bolaget hålla marginalerna på höga nivåer.

”Inwido är väl fortfarande lite av en favorit, trots att omständigheterna för bolaget kanske inte är de roligaste just nu”, säger Faxén.

Halverad matmoms ska stärka konsumtionen

Faxéns optimism för 2026 grundar sig i flera förändringar. Matmomsen halveras, skattesänkningar införs för arbetande och bolåneräntorna har sjunkit.

Reallönerna kommer att öka nästa år jämfört med 2025, vilket ger konsumenter mer i plånboken. Om pengarna går till konsumtion eller sparande återstår att se, men förutsättningarna för konsumentbolag ser starkare ut.

”Jag tror att det finns ganska goda förutsättningar för att konsumentbolag kan ha det ganska gott under 2026”, säger Faxén.

Exkluderar vissa sektorer

Konsumentsektorn har legat eftersläpad under en längre period, men de förändringar som väntar nästa år kan innebära ett skifte.

För bolag som klarat sig genom de tuffa åren finns potential när konsumenternas ekonomiska läge förbättras.

Faxén vågar också investera enligt Aktie-Ansvar-modellen, där vissa sektorer exkluderas. Visserligen en begränsande omständigt, men det skapar samtidigt fokus på bolag som passar företagets värderingar.

Pionjärbolaget med 60 år av hållbarhet

Faxéns nya arbetsgivare Aktie-Ansvar firade nyligen 60 år. Fondbolaget grundades 1965 ur nykterhetsrörelsen och kyrkan, och blev pionjärer inom hållbart investerande långt innan begreppet ESG existerade.

”De var det första fondbolaget som valde att exkludera vissa sektorer”, förklarar Faxén.

Att dela värderingar med Aktie-Ansvar gjorde valet av arbetsgivare naturligt för henne. Tiden får utvisa om erfarenhet och tajming räcker när småbolagssektorn behöver väckas till liv igen.

