Rekordinsättningar i fonder, 800 miljarder på sparkonton,men samtidigt ökande skulder hos Kronofogden och en generation som jagar avkastning i allt mer riskfyllda tillgångar. Sparpsykologen Niklas Laninge ser ett tudelat Sverige där rädsla och girighet samexisterar.
Girighet och rädsla: Svenskarnas sparande är splittrat
Bilden av det svenska sparandet just nu är splittrad, menar Niklas Laninge, sparpsykolog på spartjänsten Opti.
Å ena sidan visar statistiken att 2025 blev ett näst intill rekordår för fondinsättningar, och hundratals miljarder ligger fortfarande parkerade på sparkonton med villkor. Konjunkturinstitutets senaste barometer visar dessutom en viss optimism, särskilt bland män.
Å andra sidan växer gruppen som saknar ekonomisk buffert, och ärenden kopplade till konsumentkrediter hos Kronofogden fortsätter att öka. Laninge beskriver två läger: ett som lugnt tuggar på med sitt sparande, och ett som är nervöst och reaktivt.
”Det finns ett lag som sparar, där reallöneökningarna går in till ett ökat sparande. Sen finns det ett lag som är oroliga, neurotiska, hoppiga”, säger han till Realtid.
Rädslan driver risktagande
En av de mer motintuitiva effekterna av ekonomisk oro är att den kan driva människor mot högre risk, inte lägre.
Laninge pekar på ett fenomen som diskuteras alltmer i USA: unga vuxna i generation Z som upplever att traditionella vägar till ekonomisk trygghet, som att köpa en bostad, är stängda. Resultatet blir vad han kallar en ”what the hell-effekt”, där riskaptiten paradoxalt nog ökar.
”Man brukar säga att den som bara ser dåliga alternativ, för den går riskaptiten upp otroligt mycket. Det skulle kunna förklara varför alternativa tillgångar med superhög risk är så populära”, säger Laninge.
Allt från prediktionsmarknader och hävstångsprodukter till kryptovalutor och odiversifierade aktieinnehav lockar sparare som känner att de inte har något att förlora.
”Att det är lätt betyder inte att det är rätt”
En central del av problemet handlar enligt Laninge om tillgänglighet. Idag kan vem som helst med en mobiltelefon och ett bankkort investera i allt från breda indexfonder till kryptocertifikat, uran-ETF:er och prediktionsmarknader, via samma app.
Många vill rama in utvecklingen som att investeringar demokratiseras. Laninge är inte lika övertygad.
”Vissa saker kanske inte ska demokratiseras. Är det för lätt, så behöver inte det betyda att det är rätt”, säger han.
Han poängterar att det inte handlar om att människor är dumma, utan att världen är komplex. När en riskfylld produkt säljs på samma plattform som en billig indexfond riskerar sparare att underskatta risken.
Det faktum att en investering finns tillgänglig på en erkänd plattform skapar en falsk trygghetskänsla.
”Jag tror att många trodde att småbolag som går att köpa på Stockholmsbörsen var mycket mer stabilt än vad det visade sig vara. Där tycker jag Nasdaq och nätmäklarna har ett ansvar som de inte riktigt axlat”, säger Laninge.
Buffetts tidlösa råd
Trots marknadens alla nya lockelser finns det enligt Laninge ett beprövat recept som håller: breda, billiga indexfonder och ett regelbundet månadssparande.
Han hänvisar till Warren Buffetts klassiska råd om att tänka långsiktigt och lyfter fram en mental övning som forskningen stödjer.
”Tvinga dig själv att tänka: hur kommer jag att må om jag ser tillbaka på den här investeringen om 30 år? Kommer jag ångra mig? Den övningen rekommenderar jag till alla”, säger han.
Spontanitet är sparandets värsta fiende, menar Laninge. Det gäller att hitta sitt varför, sina värderingar, och använda dem som kompass för att undvika onödig konsumtion och istället frigöra pengar att spara.
”All forskning pekar på att den aktive spararen inte har någon edge mot den som sparar i index på lång sikt. Det dumma och tråkiga har historiskt sett varit bland det mest gynnsamma”, säger han.
Hans sammanfattande råd: våga vara tråkig, och lägg tiden på det du faktiskt tycker om istället.