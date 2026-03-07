Girighet och rädsla: Svenskarnas sparande är splittrat

Bilden av det svenska sparandet just nu är splittrad, menar Niklas Laninge, sparpsykolog på spartjänsten Opti.

Å ena sidan visar statistiken att 2025 blev ett näst intill rekordår för fondinsättningar, och hundratals miljarder ligger fortfarande parkerade på sparkonton med villkor. Konjunkturinstitutets senaste barometer visar dessutom en viss optimism, särskilt bland män.

Missa inte: Ekonomijournalisten: Därför ska du fortsätta ha skulder. Dagens PS

Å andra sidan växer gruppen som saknar ekonomisk buffert, och ärenden kopplade till konsumentkrediter hos Kronofogden fortsätter att öka. Laninge beskriver två läger: ett som lugnt tuggar på med sitt sparande, och ett som är nervöst och reaktivt.

”Det finns ett lag som sparar, där reallöneökningarna går in till ett ökat sparande. Sen finns det ett lag som är oroliga, neurotiska, hoppiga”, säger han till Realtid.

Rädslan driver risktagande

En av de mer motintuitiva effekterna av ekonomisk oro är att den kan driva människor mot högre risk, inte lägre.

Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti. (Foto: Privat)

ANNONS

Laninge pekar på ett fenomen som diskuteras alltmer i USA: unga vuxna i generation Z som upplever att traditionella vägar till ekonomisk trygghet, som att köpa en bostad, är stängda. Resultatet blir vad han kallar en ”what the hell-effekt”, där riskaptiten paradoxalt nog ökar.

Läs även: Höga fondavgifter kan kosta dig hundratusentals kronor. Realtid

”Man brukar säga att den som bara ser dåliga alternativ, för den går riskaptiten upp otroligt mycket. Det skulle kunna förklara varför alternativa tillgångar med superhög risk är så populära”, säger Laninge.

Allt från prediktionsmarknader och hävstångsprodukter till kryptovalutor och odiversifierade aktieinnehav lockar sparare som känner att de inte har något att förlora.