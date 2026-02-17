Warren Buffett bor kvar i samma hus som på 1950-talet, kör enkla bilar och ser 100 dollar som 1 000 i vardande. Han är också en av världens rikaste människor. Nu berättar två miljonärer hur hans regler förändrade deras liv.
Gick i pension vid 30 – tack vare Buffetts råd
Warren Buffett fortsätter att fascinera, inte bara investerare på Wall Street, utan också människor långt bortom finanseliten som drömmer om ekonomisk frihet.
”Oraklet från Omaha”, som han kallas, är känd för sin konsekventa filosofi: köp tillgångar som är undervärderade, behåll dem länge och låt tiden göra jobbet.
I februari 2026 uppskattas hans förmögenhet till omkring 154 miljarder dollar.
Till skillnad från många andra miljardärer har Buffett byggt sitt imperium genom klassisk värdeinvestering, inspirerad av Benjamin Graham, och genom en nästan extrem disciplin. Men det är inte bara aktievalen som gjort honom rik. Det är sättet han ser på pengar, risk och arbete.
”Förlita dig aldrig på en enda inkomst”
Buffetts kanske viktigaste lärdom handlar om inkomster. Att ha allt knutet till ett jobb är en farlig strategi.
”Förlita dig aldrig på en enda inkomstkälla; investera för att skapa en andra”, har Buffett skrivit i ett av sina brev till aktieägarna.
Steve Davis, i dag vd för Total Wealth Academy, beskriver i Yahoo Finance hur han själv fick upp ögonen för detta. Efter att ha arbetat 60–70 timmar i veckan i fem år för samma företag vann han en nationell säljtävling och en resa till Hawaii. När han kom tillbaka sänktes hans lön med 20 000 dollar om året.
”Detta fick mig att inse hur dumt det är att förlita sig på ett jobb som enda inkomstkälla”, säger han.
Pensionerade vid 30
För Davis blev nästa steg att satsa på tillgångar som faktiskt genererar pengar varje månad. Han menar att Buffett inte syftar på investeringar som guld eller aktier utan kassaflöde.
”Han syftade på inkomstbringande tillgångar som företag och fastigheter”, säger Davis till Yahoo Finance.
Han började läsa allt han kunde hitta om fastighetsinvesteringar, köpte program från nattlig tv-reklam och gick på workshops.
Resultatet?
”Jag sa upp mig två månader senare och inom tre år gjorde de passiva inkomsterna från mina fastighetsinvesteringar att jag kunde gå i pension vid 30 års ålder”, säger han.
”Jag hade nu flera inkomstströmmar från mina olika investeringar och jag kände ett lugn som jag inte ens kan beskriva. Det räddade till och med mitt äktenskap. Alla behöver följa hans råd och skaffa en sidoinkomst.”
Att se 100 dollar som 1 000
Bryan Clayton, vd för GreenPal, berättar i samma artikel att hans syn på pengar förändrades efter att han läst Buffetts biografi ”The Snowball”.
”Jag ser inte 100 dollar som 100 dollar; jag ser det som 1 000 dollar, för det är vad det kan bli”, citerar Clayton Buffett.
Det perspektivet fick honom att börja tänka långsiktigt och förstå kraften i ränta-på-ränta.
Buffett har också gång på gång betonat att den bästa investeringen inte finns på börsen, utan i dig själv.
”Det bästa du kan göra är att bli exceptionellt bra på något. Det bästa du kan investera i, överlägset, är allt som utvecklar dig själv – och det beskattas inte alls”, har Buffett sagt till CNBC, enligt Yahoo Finance.
Ny vd får mångdubbel lön
När Greg Abel tillträdde som ny verkställande direktör för Berkshire Hathaway den 1 januari 2026 innebar det en dramatisk förändring i ersättningsnivåerna.
Abel erhåller en årslön på 25 miljoner dollar, en ökning med 4 miljoner dollar jämfört med hans tidigare roll som vice ordförande.
Det innebär att hans lön är nästan 62 gånger högre än Buffetts totala ersättning. Den var under mer än 40 år låg på blygsamma 100 000 dollar plus drygt 305 000 dollar i övriga ersättningar.
Sparsam – även som rik
Trots sin enorma förmögenhet lever Buffett fortsatt sparsamt. Han bor kvar i huset han köpte 1958 och är känd för att hålla nere vardagskostnader.
Clayton berättar att även efter att Buffett var värd runt 10 miljoner dollar valde han att bo i ett garderobsliknande rum på Waldorf Astoria för att spara pengar.
För Clayton blev det en symbol för kombinationen av sparsamhet och viljan att låta pengarna arbeta.
”Skulle jag råda andra att följa Buffetts regler? Absolut”, säger Clayton till Yahoo Finance. ”Hans fokus på värde, både i investeringar och i personliga vanor, kan vara livsförändrande.”