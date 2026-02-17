Gick i pension vid 30 – tack vare Buffetts råd

Warren Buffett fortsätter att fascinera, inte bara investerare på Wall Street, utan också människor långt bortom finanseliten som drömmer om ekonomisk frihet.

”Oraklet från Omaha”, som han kallas, är känd för sin konsekventa filosofi: köp tillgångar som är undervärderade, behåll dem länge och låt tiden göra jobbet.

Missa inte: Från megaaffär till katastrof – Berkshire kan lämna storbolaget. Realtid

I februari 2026 uppskattas hans förmögenhet till omkring 154 miljarder dollar.

Till skillnad från många andra miljardärer har Buffett byggt sitt imperium genom klassisk värdeinvestering, inspirerad av Benjamin Graham, och genom en nästan extrem disciplin. Men det är inte bara aktievalen som gjort honom rik. Det är sättet han ser på pengar, risk och arbete.

”Förlita dig aldrig på en enda inkomst”

Buffetts kanske viktigaste lärdom handlar om inkomster. Att ha allt knutet till ett jobb är en farlig strategi.

”Förlita dig aldrig på en enda inkomstkälla; investera för att skapa en andra”, har Buffett skrivit i ett av sina brev till aktieägarna.

ANNONS

Läs även: Han följde Buffetts råd – kunde gå i pension vid 30. Dagens PS

Steve Davis, i dag vd för Total Wealth Academy, beskriver i Yahoo Finance hur han själv fick upp ögonen för detta. Efter att ha arbetat 60–70 timmar i veckan i fem år för samma företag vann han en nationell säljtävling och en resa till Hawaii. När han kom tillbaka sänktes hans lön med 20 000 dollar om året.

”Detta fick mig att inse hur dumt det är att förlita sig på ett jobb som enda inkomstkälla”, säger han.