Realtid
Realtid.se
Spara & placera

Fler AP7-investeringar i kritiserade bolag

fler
Militär och polis patrullerar i östra Myanmar. (Foto: AP/TT)
Nyhetsbyrån TT
Nyhetsbyrån TT
Uppdaterad: 01 sep. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Sjunde AP-fonden har investerat drygt två miljarder kronor i bolag som gör affärer med militärjuntan i Myanmar, skriver Di.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

har svenskarna
Spela klippet
Realtid TV

Har svenskarna blivit beroende av låga räntor?

31 aug. 2025

Det handlar bland annat om indiska Bharat Electronics, som har sålt en vapenstation till juntan som uppges ha använts i attacker på civila.

Missa inte: Pensionsfonden: Northvolt-pengarna är borta. Realtid

AP7 har också investerat i japanska telekomjättar som hjälper juntakontrollerade Myanmar Post and Telecommunications att bygga upp landets nätkapacitet, skriver tidningen.

Nyligen rapporterade SVT att de svenska AP-fonderna har investerat miljardbelopp i bolag som av FN anklagas för att bryta mot folkrätten och mänskliga rättigheter i Gaza.

Bland annat i IT-bolaget Palantir som gör mjukvara för AI och stridsledning, och som har ett nära samarbete med Israel.

Regeringen ”går till botten” med AP-fondernas Northvolt-fiasko

Oberoende utredning tillsatt av regeringen.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS