Sjunde AP-fonden har investerat drygt två miljarder kronor i bolag som gör affärer med militärjuntan i Myanmar, skriver Di.
Fler AP7-investeringar i kritiserade bolag
Det handlar bland annat om indiska Bharat Electronics, som har sålt en vapenstation till juntan som uppges ha använts i attacker på civila.
AP7 har också investerat i japanska telekomjättar som hjälper juntakontrollerade Myanmar Post and Telecommunications att bygga upp landets nätkapacitet, skriver tidningen.
Nyligen rapporterade SVT att de svenska AP-fonderna har investerat miljardbelopp i bolag som av FN anklagas för att bryta mot folkrätten och mänskliga rättigheter i Gaza.
Bland annat i IT-bolaget Palantir som gör mjukvara för AI och stridsledning, och som har ett nära samarbete med Israel.
