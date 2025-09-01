Fler AP7-investeringar i kritiserade bolag

Det handlar bland annat om indiska Bharat Electronics, som har sålt en vapenstation till juntan som uppges ha använts i attacker på civila.

AP7 har också investerat i japanska telekomjättar som hjälper juntakontrollerade Myanmar Post and Telecommunications att bygga upp landets nätkapacitet, skriver tidningen.

Nyligen rapporterade SVT att de svenska AP-fonderna har investerat miljardbelopp i bolag som av FN anklagas för att bryta mot folkrätten och mänskliga rättigheter i Gaza.

Bland annat i IT-bolaget Palantir som gör mjukvara för AI och stridsledning, och som har ett nära samarbete med Israel.