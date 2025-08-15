Northvolt har köpts upp av nya ägare. Men Tredje AP-fonden räknar inte med att få tillbaka något av investeringen på över en miljard kronor.
Pensionsfonden: Northvolt-pengarna är borta
Northvolts spektakulära konkurs tidigare i år satte strålkastarljuset på investerarna.
Flera av dem var nämligen statliga pensionsfonder som hade gått in med flera miljarder sammanlagt.
Nu har Northvolt fått en ny ägare – men Tredje AP-fonden tror inte att man kommer få något tillbaka från sin investering, enligt Privata Affärer.
Missa inte: AP-fonderna försvarar Northvolt-fiaskot: ”Måste våga ta risk”. Realtid
”Bra att se om vi kan lära oss”
I en poddintervju med tidningen säger Tredje AP-fondens investeringschef, Jonas Thulin, fonden har skrivit ned hela värdet av sin investering i Northvolt.
Investeringen, som gjordes via riskkapitalbolaget 4 to 1 Investments, var en del av en samlad satsning på 5,8 miljarder kronor från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.
Det innebär en investering på ungefär 1,5 miljarder för var och en av fonderna, skriver SVT.
”Nu ska det här utvärderas, vilket är jättebra. Det är alltid bra att se om vi kan lära oss och göra saker bättre”, säger Thulin, angående Northvolt-kollapsen.
Missa inte: Amerikanskt företag köper Northvolts fabrik. Dagens PS
Inget operativt ansvar
Northvolts ägarbild bestod av både industriella och finansiella investerare. De fyra AP-fonderna hade tillsammans en indirekt ägarandel på cirka 3,7 procent, men inget operativt ansvar i bolagets styrelse.
AP3:s andel av kapitalinsatsen var begränsad i relation till fondens totala tillgångar, men hela innehavet har nu skrivits ned till noll.
Missa inte: Efter AP-fondernas miljardförlust – bokföringsbrott? News55
Hårt slag
Enligt den gemensamma redogörelse som AP-fonderna publicerat genomfördes investeringen i enlighet med AP-fondslagens placeringsregler, som tillåter innehav av onoterade aktier via riskkapitalbolag.
Beslutet bereddes och fattades inom respektive fonds förvaltningsorganisation, med stöd av extern expertis inom löpande förvaltning, finansiell redovisning och juridik.
Northvolts kollaps innebär inte bara en finansiell förlust för investerarna, utan även ett hårt slag mot svensk industripolitik och lokalsamhället i Skellefteå, där företaget byggt upp sin huvudsakliga produktionskapacitet.
Missa inte: Besked på gång: Oväntad lösning för Northvolt? Dagens PS
Förvaltar nästan 550 miljarder
Nyligen köptes Northvolt upp av det amerikanska företaget Lyten, men konkursförvaltaren har varnat för att många leverantörer inte kommer att få betalt, skriver Dagens Industri.
För AP3, som vid utgången av 2024 förvaltade drygt 549 miljarder kronor och redovisade en avkastning på 10,3 procent, påverkar Northvolt-förlusten inte den långsiktiga finansiella stabiliteten, enligt Thulin.
Han framhåller att investeringar i infrastruktur och större industriprojekt generellt är mer utsatta för politiska och regulatoriska förändringar än exempelvis aktier, räntor och valutor.
Missa inte: Northvolt har blivit skräckexempel för Europa. Realtid