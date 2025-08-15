Pensionsfonden: Northvolt-pengarna är borta

Northvolts spektakulära konkurs tidigare i år satte strålkastarljuset på investerarna.

Flera av dem var nämligen statliga pensionsfonder som hade gått in med flera miljarder sammanlagt.

Nu har Northvolt fått en ny ägare – men Tredje AP-fonden tror inte att man kommer få något tillbaka från sin investering, enligt Privata Affärer.

”Bra att se om vi kan lära oss”

I en poddintervju med tidningen säger Tredje AP-fondens investeringschef, Jonas Thulin, fonden har skrivit ned hela värdet av sin investering i Northvolt.

Investeringen, som gjordes via riskkapitalbolaget 4 to 1 Investments, var en del av en samlad satsning på 5,8 miljarder kronor från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Det innebär en investering på ungefär 1,5 miljarder för var och en av fonderna, skriver SVT.

Northvolts fabrik i Skellefteå ska startas igång under nya ägare, men mycket är ännu oklart. (Foto: Jonas Westling/TT).

”Nu ska det här utvärderas, vilket är jättebra. Det är alltid bra att se om vi kan lära oss och göra saker bättre”, säger Thulin, angående Northvolt-kollapsen.

