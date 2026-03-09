Höjd pensionsålder kopplas till ekonomiskt bakslag

Många tar fortfarande ut pensionen tidigt, ett val som splittrar experterna. Men politiken vill gärna se att vi jobbar längre för ekonomins skull.

Nu varnar forskare också för att den höjda pensionsåldern ökar risken för att svenskarna söker andra vägar ut ur arbetslivet. Johanna Wallenius, professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser en fara i att trygghetssystemen inte samverkar, skriver News 55.

”Blir det svårare att ta ut ålderspension finns en risk att människor i stället lämnar arbetsmarknaden via sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringen. Därför måste pensionssystemet ses tillsammans med andra trygghetssystem”, säger Johanna Wallenius till Dagens Industri.

Pensionsålder och beteende som inte hänger med

News 55 lyfter även Lisa Laun vid IFAU, som ledde pensionsavgiftsutredningen. Hon menar att de ekonomiska incitamenten med att jobba längre inte når fram. Enligt henne finns det också en missuppfattning bland många svenskar om pensionsåldern.

”Systemet fungerar, men pensionsbeteendet har inte följt med”, konstaterar Lisa Laun till Tidningen Näringslivet.

Hon understryker vikten av att förstå den direkta kopplingen mellan extra år i arbetslivet och plånboken vid sidan av de statliga riktåldrarna.

Enligt Lisa Laun lever många i en missuppfattning om när det faktiskt är ekonomiskt hållbart att sluta arbeta:

”Det är viktigt att individen själv förstår sambandet mellan arbetslivets längd och pensionens storlek, så att man inte går i pension innan man har råd”.