Bomullspriserna rasar – historien pekar på vändning

Handelskrig påverkar bomullspriserna

Oxford Economics pekar i sin analys på hur amerikanska tullar och den pågående handelskonflikten skapat ”betydande osäkerhet på världsbomullsmarknaden.”

Tidigare hade Kina infört en total tullsats på 140 procent för amerikansk bomullsimport. Även om USA och Kina nu tillfälligt sänkt tullarna – från 145 procent till 30 procent för kinesisk export till USA – kvarstår osäkerheten.

”Osäkerhet om utvecklingen för tullar håller kinesiska åtaganden för framtida inköp låga”, skriver Kiran Ahmed, chefsekonom på Oxford Economics.

Inte bara direkt handel drabbas

Kina har dessutom diversifierat sin bomullsförsörjning till andra länder, vilket gör det lättare för kinesiska importörer att köpa från andra håll.

Men det är inte bara direkt handel som drabbats.

Vissa av de högsta tullarna har drabbat nyckelproducenter av kläder som Sri Lanka, Bangladesh och Turkiet, vilket begränsar textilproduktionen och därmed bomullsefterfrågan.

65 år gammalt mönster

Iwarson har granskat bomullsprisets utveckling sedan 1960 och upptäckt något anmärkningsvärt: om man definierar en botten som en prisnedgång på minst 20 procent på årsbasis, har det förekommit 19 sådana sedan juni 1960.

Den senaste inträffade i februari 2025.

”Den genomsnittliga årliga högsta avkastningen mellan dessa 18 bottnar har varit så hög som 65 procent”, skriver Iwarson i Privata Affärer.

”Ingen sådan placering har gett förlust. Som sämst har det gett 11 procent; som bäst 228 procent.”

Tiden mellan bottnarna följer också ett mönster: genomsnittligt 3,24 år, med en median på 3 år. Den längsta tiden har varit sex år, den kortaste ett år och två månader.

Analys bekräftar cyklerna

För att bekräfta mönstret använde Iwarson en fouriertransform för att analysera bomullsprisets cykler.

Beräkningen på månadsnoteringar från juni 1960 till juli 2025 visade att den mest dominanta frekvensen ligger på 0,0217 cykler per månad – vilket motsvarar en period på 46 månader, eller 3,83 år.

”Det stämmer ganska bra med den enklare metoden ovan”, konstaterar Iwarson.

Oxford Economics är betydligt mer försiktiga i sina prognoser och förväntar sig att bomullspriserna når i genomsnitt 66 cent per pund i år och 66,5 cent per pund nästa år.

Riskerna bedöms som ”huvudsakligen nedåtriktade” med möjlighet till ytterligare försämring av globala makroekonomiska förhållanden.

Syntetiska fibrer hotar marknaden

En bidragande faktor till bomullens strukturella utmaningar är den ökade användningen av syntetiska fibrer.

Enligt International Cotton Advisory Committee har bomullens andel av den globala fibermarknaden sjunkit under 25 procent de senaste åren, jämfört med nästan 40 procent på det tidiga 2000-talet.

Polyester står nu för över hälften av all fiber tack vare tekniska framsteg som förbättrat bärbarheten.

Men även här finns en fördel för bomull: råolja är en viktig råvara för produktion av jungfruliga polyesterfibrer. Den nuvarande bomull-till-råolja-prisnivån ligger under sitt tioårsgenomsnitt – vilket ger bomull en kostnadsfördel.

Så investerar du i bomull 2025

För den som vill investera i bomull finns ett certifikat på Xetra i Tyskland som heter WisdomTree Cotton, skriver Iwarson.

Bomull ingår också normalt i diversifierade råvarufonder.

