Bomullspriserna har kollapsat för tredje året i rad och odlare världen över gör förluster. Men en närmare granskning av historiska data avslöjar ett förvånande mönster och som kan förändra synen på denna råvara helt.
Bomullspriserna rasar – historien pekar på vändning
När bomullsodlare i Brasilien beklagat sig över att priset ”verkligen säckat ihop” väcker råvaruexperten Torbjörn Iwarsons intresse.
Det som pågår nu – priser under produktionskostnad och odlare i ekonomisk kris – har en anmärkningsvärd historia, skriver han för Privata Affärer.
Missa inte: Råvaruexperten: Klassiska portföljen är död. Realtid
Minskar drastiskt 2025
USA:s bomullsareal väntas minska drastiskt – med 14,5 procent till 9,6 miljoner tunnland under 2025, skriver National Cotton Council i sin senaste rapport.
Undersökningsresultaten återspeglar den ekonomiska situationen för amerikanska bomullsodlare som för närvarande står inför ett tredje år med ogynnsamma marknadsavkastningar, menar Jody Campiche, vicepresident för ekonomisk analys vid National Cotton Council.
Prognoserna spår en amerikansk bomullsskörd på 13,9 miljoner balar, där andelen övergiven odlingsmark beräknas nå 18,4 procent.
Samtidigt fortsätter den globala konsumtionen att vara svag, trots att efterfrågan i världen väntas öka måttligt med 1,7 procent till 117,9 miljoner balar.
Senaste nytt
Handelskrig påverkar bomullspriserna
Oxford Economics pekar i sin analys på hur amerikanska tullar och den pågående handelskonflikten skapat ”betydande osäkerhet på världsbomullsmarknaden.”
Tidigare hade Kina infört en total tullsats på 140 procent för amerikansk bomullsimport. Även om USA och Kina nu tillfälligt sänkt tullarna – från 145 procent till 30 procent för kinesisk export till USA – kvarstår osäkerheten.
”Osäkerhet om utvecklingen för tullar håller kinesiska åtaganden för framtida inköp låga”, skriver Kiran Ahmed, chefsekonom på Oxford Economics.
Mjuk bomull hårt miljöproblem
Inför 2030 konstaterar EU att bomull inte uppfyller de europeiska kraven.
Inte bara direkt handel drabbas
Kina har dessutom diversifierat sin bomullsförsörjning till andra länder, vilket gör det lättare för kinesiska importörer att köpa från andra håll.
Men det är inte bara direkt handel som drabbats.
Vissa av de högsta tullarna har drabbat nyckelproducenter av kläder som Sri Lanka, Bangladesh och Turkiet, vilket begränsar textilproduktionen och därmed bomullsefterfrågan.
Läs även: Ska man spara i guld istället för dollar nu när världen gungar? E55
65 år gammalt mönster
Iwarson har granskat bomullsprisets utveckling sedan 1960 och upptäckt något anmärkningsvärt: om man definierar en botten som en prisnedgång på minst 20 procent på årsbasis, har det förekommit 19 sådana sedan juni 1960.
Den senaste inträffade i februari 2025.
”Den genomsnittliga årliga högsta avkastningen mellan dessa 18 bottnar har varit så hög som 65 procent”, skriver Iwarson i Privata Affärer.
Startup knäckte koden: ”Så ska vi tillverka guld”
Efter tusentals år av drömmar från alkemister.
”Ingen sådan placering har gett förlust. Som sämst har det gett 11 procent; som bäst 228 procent.”
Tiden mellan bottnarna följer också ett mönster: genomsnittligt 3,24 år, med en median på 3 år. Den längsta tiden har varit sex år, den kortaste ett år och två månader.
Analys bekräftar cyklerna
För att bekräfta mönstret använde Iwarson en fouriertransform för att analysera bomullsprisets cykler.
Beräkningen på månadsnoteringar från juni 1960 till juli 2025 visade att den mest dominanta frekvensen ligger på 0,0217 cykler per månad – vilket motsvarar en period på 46 månader, eller 3,83 år.
”Det stämmer ganska bra med den enklare metoden ovan”, konstaterar Iwarson.
Missa inte: Guldhandlaren: Därför är metallen glödhet bland investerare. News55 TV
Oxford Economics är betydligt mer försiktiga i sina prognoser och förväntar sig att bomullspriserna når i genomsnitt 66 cent per pund i år och 66,5 cent per pund nästa år.
Riskerna bedöms som ”huvudsakligen nedåtriktade” med möjlighet till ytterligare försämring av globala makroekonomiska förhållanden.
Syntetiska fibrer hotar marknaden
En bidragande faktor till bomullens strukturella utmaningar är den ökade användningen av syntetiska fibrer.
Enligt International Cotton Advisory Committee har bomullens andel av den globala fibermarknaden sjunkit under 25 procent de senaste åren, jämfört med nästan 40 procent på det tidiga 2000-talet.
Guldkaoset – Schweiz kris når världsmarknaderna
En oväntad tullklassificering sänder chockvågor genom världens guldmarknader.
Polyester står nu för över hälften av all fiber tack vare tekniska framsteg som förbättrat bärbarheten.
Men även här finns en fördel för bomull: råolja är en viktig råvara för produktion av jungfruliga polyesterfibrer. Den nuvarande bomull-till-råolja-prisnivån ligger under sitt tioårsgenomsnitt – vilket ger bomull en kostnadsfördel.
Så investerar du i bomull 2025
För den som vill investera i bomull finns ett certifikat på Xetra i Tyskland som heter WisdomTree Cotton, skriver Iwarson.
Bomull ingår också normalt i diversifierade råvarufonder.
Läs även: Finansinspektionens fem råd: "Ta inte hjälp av AI när du investerar". News55
Realtids redaktionschef. Journalist med över tio års erfarenhet. Tidigare på bland annat Aftonbladet, Omni och Dagens Nyheter.
