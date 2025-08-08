Guldkaoset – Schweiz kris når världsmarknaderna

Det var något som inte stämde på New Yorks råvarubörs när handelsdagen öppnade på fredagsmorgonen.

Guldfutures rusade till nya rekordnivåer – 3 534 dollar per ounce – medan handlare och analytiker över hela världen försökte förstå vad som hänt, skriver CNBC.

Missa inte: Miljardärsflykten från Schweiz – ny skatt chockar eliten. Realtid

Orsaken skulle visa sig vara ett brev daterat 31 juli från amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten, ett dokument som nu skakar om förutsättningarna för en bransch värd miljarder.

Schweiz i akut krisläge

Schweiz president Karin Keller-Sutter flög i veckan till Washington i vad som beskrivits som ett ”desperat krisuppdrag”.

Utan formell inbjudan från Vita huset landade hon i USA med landets ekonomiska framtid hängande på vad som skulle hända före torsdagens deadline – då tullar på 39 procent infördes mot Schweiz.

USA:s utrikesminister Marco Rubio. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)

ANNONS

Men resan slutade i besvikelse. Keller-Sutter nekades till och med ett möte med Donald Trump och träffade istället utrikesminister Marco Rubio – som inte ansvarar för handelspolitik, rapporterar Deutsche Welle.

Istället fick hon återvända tomhänt.