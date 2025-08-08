Realtid
Guldkaoset – Schweiz kris når världsmarknaderna

guldkaoset
Schweiz president Karin Keller-Sutter flög hela vägen till USA – och fick inte ens träffa Donald Trump. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TTCanva)
Simon Kronö
Simon Kronö
Uppdaterad: 08 aug. 2025Publicerad: 08 aug. 2025

En oväntad tullklassificering sänder chockvågor genom världens guldmarknader. Nu tickar klockan mot en deadline som kan förändra den globala guldhandeln för alltid.

Det var något som inte stämde på New Yorks råvarubörs när handelsdagen öppnade på fredagsmorgonen.

Guldfutures rusade till nya rekordnivåer – 3 534 dollar per ounce – medan handlare och analytiker över hela världen försökte förstå vad som hänt, skriver CNBC.

Orsaken skulle visa sig vara ett brev daterat 31 juli från amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten, ett dokument som nu skakar om förutsättningarna för en bransch värd miljarder.

Schweiz i akut krisläge

Schweiz president Karin Keller-Sutter flög i veckan till Washington i vad som beskrivits som ett ”desperat krisuppdrag”.

Utan formell inbjudan från Vita huset landade hon i USA med landets ekonomiska framtid hängande på vad som skulle hända före torsdagens deadline – då tullar på 39 procent infördes mot Schweiz.

guldkaoset
USA:s utrikesminister Marco Rubio. (Foto: Mark Schiefelbein/AP/TT)
Men resan slutade i besvikelse. Keller-Sutter nekades till och med ett möte med Donald Trump och träffade istället utrikesminister Marco Rubio – som inte ansvarar för handelspolitik, rapporterar Deutsche Welle.

Istället fick hon återvända tomhänt.

”Bearbetat ett bättre ord”

Schweiz hade hamnat i Trumps fokus efter att landet byggt upp ett handelsöverskott på 48 miljarder dollar med USA, enligt DW.

Som vedergällning införde Trump 39-procentiga tullar på schweiziska varor – den högsta satsen bland utvecklade länder.

Här ligger 374 kilo guld och skräpar

Dags att rensa upp?

Schweiz spelar som bekant en stor roll för världens guldhandel – och guld utgör ungefär två tredjedelar av det massiva handelsöverskottet med USA, skriver DW.

”Det tillverkas egentligen inte i Schweiz. Bearbetat är ett bättre ord”, säger Simon J. Evenett från IMD Business School till Bloomberg.

Bråkdel av guldets värde

Mer än 2 000 ton guld importeras årligen, oftast från mellanhandsbanker i London och New York, för att sedan exporteras vidare.

Men trots de enorma värden som passerar genom Schweiz sysselsätter de fem stora raffinaderierna endast omkring 1 500 personer, enligt DW.

Raffineringsvinsterna som landet faktiskt behåller uppgår till bara några hundra miljoner dollar per år – en bråkdel av guldets totala värde.

Tullbomben som skakade marknaden

Det var mot denna bakgrund som amerikanska tull- och gränsskyddsmyndigheten släppte sitt chockbesked.

I svaret på en förfrågan från ett schweiziskt raffinaderi klargjorde myndigheten att 1-kilos och 100-ounce guldstänger – de mest handlade formaten på världens största guldbörs Comex – omfattas av tullarna.

Medeltidens jakt på guld får nytt liv – genom fusion

Det är inte längre bara i sagor och medeltida laboratorier som bly blir till guld.

Branschen hade trott att dessa stänger var undantagna från Trumps ”ömsesidiga” tullar.

Men myndighetsbrevet klassificerade dem som ”halvfabrikat” istället för ”obearbetat” guld – vilket innebär att de faller under tullkoderna för halvbearbetade varor.

Priset sköt i höjden

Beskedet sände chockvågor genom hela guldmarknaden.

Premien mellan New York-futures och spotpriser i London sköt upp med mer än 100 dollar per ounce när investerare insåg konsekvenserna, enligt Bloomberg.

”På lång sikt väcker förekomsten av amerikanska tullar på levererbara guldprodukter frågan om terminshandelns roll i USA”, säger Joni Teves, strateg på UBS AG, till Bloomberg.

Hoppas på misstag

Chefer vid två stora guldraffinerier i Asien har meddelat att de pausar leveranser till USA tills det finns större klarhet kring tullarna.

USA:s månatliga guldimport hade redan rusat till 43 ton i januari när handlare skyndade sig att skeppa metall före eventuella tullar – nästan dubbelt så mycket som den genomsnittliga månadsproduktionen från amerikanska raffinaderier på 22 ton.

Vissa analytiker ifrågasätter om hela situationen kan vara ett misstag.

”Jag misstänker att detta är en missuppfattning eller ett fel från tullmyndigheternas sida”, säger Nikos Kavalis från konsultfirman Metals Focus.

Simon Kronö
