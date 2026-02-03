De gjorde minst – fick mest

04 feb. 2026

Drygt 1,8 miljoner sparare påverkas av resultatet från Alecta, enligt Staffan Ström.
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

1,8 miljoner tjänstemän får stark avkastning i år. I topp återfinns Alecta.

Privattjänstemän som låtit tjänstepensionen ligga kvar i förvalsalternativet blev fjolårets vinnare.

Det visar färska avkastningssiffror från Alecta, som förvaltar tjänstepensionen för drygt 1,8 miljoner svenskar.

Så placerades pengarna och därför gick det så bra

Alecta Optimal Pension, som är standardvalet inom det premiebestämda ITP‑systemet, levererade 9,6 procents avkastning under 2025.

Det är högst bland de traditionella försäkringarna för tjänstemän. Aktier stod för den starkaste utvecklingen med 14,1 procent, medan räntebärande tillgångar och alternativa investeringar gav 3,2 respektive 4,5 procent.

Det här ligger bakom resultatet

Enligt pensionsekonomen Staffan Ström på Alecta är resultatet ett kvitto på att aktiv förvaltning kan ge tydlig effekt även i traditionella försäkringar.

”Är du privattjänsteman som inte gjort något eget val av förvaltare av din tjänstepension? Då var du en vinnare 2025”, säger han till News55.

Han lyfter särskilt bolagets aktieurval, hanteringen av dollarförsvagningen och starka resultat inom Private Equity som förklaringar till utvecklingen.

Här hamnar pengarna för 1,8 miljoner svenskar

Alecta placerar omkring 60 procent av kapitalet i aktier, 20 procent i alternativa tillgångar som fastigheter och onoterade bolag, och 20 procent i räntebärande papper.

I jämförelse med andra stora aktörer inom traditionell tjänstepension hamnar Alecta högst för sparare både under och över 55 år.

För yngre sparare landade avkastningen på 9,54 procent, följt av Nordea och Folksam.

AlectaPension
Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

