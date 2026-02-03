1,8 miljoner tjänstemän får stark avkastning i år. I topp återfinns Alecta.
De gjorde minst – fick mest
Mest läst i kategorin
Årets globalfond slår index: Vägrar vara långsiktiga
Alfred Berg Gambak Global utses till Årets Globalfond av Privata Affärer. Fonden följer en strikt modellbaserad strategi. Förvaltaren Mats Wandrell beskriver modellen som helt momentum-driven. ”Vi, alltså jag och min kollega Torry Torheim, screenar runt 4 000 bolag och väljer bort majoriteten. Kvar blir 300-400 bolag som uppfyller våra kriterier. Vi tittar på både vinstutveckling och …
Analyshuset: Tre nya aktier vi tror extra på i februari
”Den organiska orderingången har vuxit med omkring tolv procent i snitt dom senaste två kvartalen”, säger Paretos analytiker om en av de tre nya aktier de tror extra mycket på i februari. Det är i det norska analyshusets klassiska månadsportfölj som tre aktier fått foten för att ge plats för en trio av nya spännande …
Banker stänger konton i rekordfart – myndigheter agerar
Allt fler svenskar får sina betalkonton avstängda. På bara två år har antalet stängda konton ökat från 45 000 till 60 000. ”Idag är det oerhört problematiskt att leva utan tillgång till betalkonton”, sa Malin Aspen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen, till Svenska Dagbladet i fjol. Finansinspektionen har sedan tidigare kallat upp de fyra storbankerna, Handelsbanken (börskurs …
Fondsparare flyr USA – satsar på Sverige
Svenska fondsparare vänder allt tydligare ryggen åt USA. I januari dominerades handeln av försäljningar av amerikanska fonder och köp av Sverige- och Europafonder, Det visar statistik från både Avanza och Nordnet. ”Fondspararna trycker nu hårt på säljknappen för USA. Trumps politiska utspel får sparare att nu även lämna globalfonderna utöver renodlade USA-fonder”, konstaterar Felicia Schön, …
Skatteavdraget försvinner – påverkar varannan svensk
Flera miljoner svenskar har fått tillbaka pengar på skatten för räntekostnader på lån utan säkerhet. Men det är det slut med nu. Från och med inkomståret 2026 försvinner ränteavdraget helt för lån utan säkerhet, en förändring som berör omkring 5,8 miljoner svenskar. Det innebär att kostnaden för bland annat blancolån, kontokrediter och andra konsumtionslån ökar. …
Privattjänstemän som låtit tjänstepensionen ligga kvar i förvalsalternativet blev fjolårets vinnare.
Det visar färska avkastningssiffror från Alecta, som förvaltar tjänstepensionen för drygt 1,8 miljoner svenskar.
Läs mer:
Vabbandet slår mot pensionen – så mycket kostar det – Realtid
Så placerades pengarna och därför gick det så bra
Alecta Optimal Pension, som är standardvalet inom det premiebestämda ITP‑systemet, levererade 9,6 procents avkastning under 2025.
Det är högst bland de traditionella försäkringarna för tjänstemän. Aktier stod för den starkaste utvecklingen med 14,1 procent, medan räntebärande tillgångar och alternativa investeringar gav 3,2 respektive 4,5 procent.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Det här ligger bakom resultatet
Enligt pensionsekonomen Staffan Ström på Alecta är resultatet ett kvitto på att aktiv förvaltning kan ge tydlig effekt även i traditionella försäkringar.
”Är du privattjänsteman som inte gjort något eget val av förvaltare av din tjänstepension? Då var du en vinnare 2025”, säger han till News55.
Han lyfter särskilt bolagets aktieurval, hanteringen av dollarförsvagningen och starka resultat inom Private Equity som förklaringar till utvecklingen.
Läs också:
Rådet: Gör av med din pension – snart kan det vara för sent – Realtid
Här hamnar pengarna för 1,8 miljoner svenskar
Alecta placerar omkring 60 procent av kapitalet i aktier, 20 procent i alternativa tillgångar som fastigheter och onoterade bolag, och 20 procent i räntebärande papper.
I jämförelse med andra stora aktörer inom traditionell tjänstepension hamnar Alecta högst för sparare både under och över 55 år.
För yngre sparare landade avkastningen på 9,54 procent, följt av Nordea och Folksam.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden. En ny standard.