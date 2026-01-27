Kvinnor är oftare hemma med sjukt barn än män, och det kan bli en dyr affär i längden. Det visar en ny uträkning.
Vabbandet slår mot pensionen – så mycket kostar det
Mest läst i kategorin
Ska Saab-aktien upp eller ned? Analytikerna rejält oense
”Värderingen har sprungit iväg, men bolaget kan växa in i den”, sa försvarsfond-förvaltaren Joakim Agerback om Saab-aktiens makalösa utveckling när han besökte Realtids studio häromveckan. Men bland expertens analytikerkollegor råder det stor oenighet kring vart kursen ska gå framöver. Se även: Här ökar möjligheterna när läget blir skarpare – Realtid Blivit en ny folkaktie Saab …
Rådet: Gör av med din pension – snart kan det vara för sent
Det kan kännas klokt att ta ut så lite pension som möjligt när man har slutat jobba. Men faktum är att det kan vara smartare att vara mindre sparsam. Under lång tid har svenskar uppmanats att ta ut pensionen försiktigt för att pengarna ska räcka hela livet. Råden har vilat på antagandet att medellivslängden ökar …
Demografisk bomb hotar framtidens pensioner
Det svenska pensionssystemet går med stora överskott och dagens pensionärer har aldrig haft det bättre. Men bakom de starka siffrorna växer ett demografiskt hot som kan göra framtidens pensioner för låga att leva på. Pensionssystemets buffert har nått nära 1 900 miljarder kronor och de disponibla inkomsterna för pensionärer har ökat med 70 procent på …
Börsexperterna ser klippläge i Wallenberg-aktien
Aktiespararnas experter möblerar om i sin ”korta portfölj” och hittar en Wallenberg-aktie som de tror kan stå inför en uppvärdering närmsta tiden. ”På ett års sikt är kursen oförändrad men den har haft en positiv trend sedan i höstas, med stöd av ett bra nyhetsflöde”, skriver analytikerna Lars Frick och Jacob Svensson om sitt nya …
Småsparare kan bli förlorare när bolag ratar börsen
En tyst revolution har förändrat var de stora kapitalförvaltarna letar nya tillväxtinvesteringar på grund av att bolag växer allt längre i privat miljö innan de går till börsen. Även vanliga småsparare kan nu behöva se bortom börslistorna för att hitta framtidens avkastning. Läs även: Europas kraftfulla ”vapen” mot USA ifrågasätts – Realtid Private for Longer …
Att vara hemma med sjukt barn innebär inte bara ett tillfälligt inkomstbortfall.
Det kan också få långsiktiga konsekvenser för pensionen.
Nya beräkningar för 2026 visar att kostnaden för en vab-dag kan bli betydande, särskilt för hushåll med medel- och högre inkomster.
Kan kosta tusentals kronor
För en person med en månadslön på 36 000 kronor, vilket är ungefär genomsnittet i Sverige, uppgår den totala ekonomiska förlusten till omkring 460 kronor per vab-dag, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.
Då har både minskad lön och uteblivna pensionsavsättningar räknas in.
En högre månadslön på 50 000 kronor kan innebära en förlust på över 1 200 kronor per vab-dag. Men även vid en lägre lön än så, som 25 000 kronor, handlar det om drygt 300 kronor per dag.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Större skillnad
Ersättningen vid vård av barn baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten och motsvarar cirka 80 procent av inkomsten upp till ett fastställt tak.
För 2026 ligger taket på 37 000 kronor i månaden, vilket innebär att den maximala ersättningen per vab-dag uppgår till cirka 1 325 kronor.
För den som tjänar över taket blir skillnaden mellan ordinarie lön och ersättning särskilt stor, vilket förstärker både det direkta inkomstbortfallet och effekten på framtida pension.
Fler kvinnor vabbar
Statistiken visar också att vab-uttaget är ojämnt fördelat mellan könen.
Under 2024 togs totalt 7,3 miljoner vab-dagar ut, där kvinnor stod för drygt 60 procent. Andelen har ökat för tredje året i rad.
Detta innebär att kvinnor i genomsnitt bär en större del av både det kortsiktiga inkomstbortfallet och de långsiktiga pensionskonsekvenserna.
”Vabbandet kommer med kostnader både på kort och lång sikt, och ofta är det kvinnan i relationen som drar det kortaste strået. Dela lika på vab-dagarna eller kompensera den som tar det större ansvaret. Det kan exempelvis göras genom att upprätta ett separat sparande till den personen, för att framtidssäkra pensionen”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.
Ojämn fördelning
Skillnaderna är dessutom stora mellan olika kommuner. I vissa kommuner tar kvinnor närmare tre fjärdedelar av vab-dagarna, medan andra ligger betydligt närmare en jämn fördelning.
Den ojämna fördelningen bidrar enligt flera bedömningar till att förstärka ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män över tid, genom lägre löneutveckling och svagare pensionsutfall.
Läs mer: Klassiska bilmärket var nära konkurs – nu säljer man slut. Dagens PS
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden. En ny standard.