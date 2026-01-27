Vabbandet slår mot pensionen – så mycket kostar det

27 jan. 2026

Den som är hemma med sjukt barn får räkna med en lägre inkomst, så det kan vara klokt att prata ihop sig i relationen, menar experter. (Foto: Martina Holmberg / TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Kvinnor är oftare hemma med sjukt barn än män, och det kan bli en dyr affär i längden. Det visar en ny uträkning.

Att vara hemma med sjukt barn innebär inte bara ett tillfälligt inkomstbortfall.

Det kan också få långsiktiga konsekvenser för pensionen.

Nya beräkningar för 2026 visar att kostnaden för en vab-dag kan bli betydande, särskilt för hushåll med medel- och högre inkomster.

Kan kosta tusentals kronor

För en person med en månadslön på 36 000 kronor, vilket är ungefär genomsnittet i Sverige, uppgår den totala ekonomiska förlusten till omkring 460 kronor per vab-dag, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Då har både minskad lön och uteblivna pensionsavsättningar räknas in.

En högre månadslön på 50 000 kronor kan innebära en förlust på över 1 200 kronor per vab-dag. Men även vid en lägre lön än så, som 25 000 kronor, handlar det om drygt 300 kronor per dag.

Större skillnad

Ersättningen vid vård av barn baseras på den sjukpenninggrundande inkomsten och motsvarar cirka 80 procent av inkomsten upp till ett fastställt tak.

För 2026 ligger taket på 37 000 kronor i månaden, vilket innebär att den maximala ersättningen per vab-dag uppgår till cirka 1 325 kronor.

För den som tjänar över taket blir skillnaden mellan ordinarie lön och ersättning särskilt stor, vilket förstärker både det direkta inkomstbortfallet och effekten på framtida pension.

Fler kvinnor vabbar

Statistiken visar också att vab-uttaget är ojämnt fördelat mellan könen.

Under 2024 togs totalt 7,3 miljoner vab-dagar ut, där kvinnor stod för drygt 60 procent. Andelen har ökat för tredje året i rad.

Detta innebär att kvinnor i genomsnitt bär en större del av både det kortsiktiga inkomstbortfallet och de långsiktiga pensionskonsekvenserna.

”Vabbandet kommer med kostnader både på kort och lång sikt, och ofta är det kvinnan i relationen som drar det kortaste strået. Dela lika på vab-dagarna eller kompensera den som tar det större ansvaret. Det kan exempelvis göras genom att upprätta ett separat sparande till den personen, för att framtidssäkra pensionen”, säger Länsförsäkringars privatekonom Stefan Westerberg.

Ojämn fördelning

Skillnaderna är dessutom stora mellan olika kommuner. I vissa kommuner tar kvinnor närmare tre fjärdedelar av vab-dagarna, medan andra ligger betydligt närmare en jämn fördelning.

Den ojämna fördelningen bidrar enligt flera bedömningar till att förstärka ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män över tid, genom lägre löneutveckling och svagare pensionsutfall.

lön Pension Sjukvård
Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

