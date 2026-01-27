Vabbandet slår mot pensionen – så mycket kostar det

Att vara hemma med sjukt barn innebär inte bara ett tillfälligt inkomstbortfall.

Det kan också få långsiktiga konsekvenser för pensionen.

Nya beräkningar för 2026 visar att kostnaden för en vab-dag kan bli betydande, särskilt för hushåll med medel- och högre inkomster.

Kan kosta tusentals kronor

För en person med en månadslön på 36 000 kronor, vilket är ungefär genomsnittet i Sverige, uppgår den totala ekonomiska förlusten till omkring 460 kronor per vab-dag, skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

Då har både minskad lön och uteblivna pensionsavsättningar räknas in.

En högre månadslön på 50 000 kronor kan innebära en förlust på över 1 200 kronor per vab-dag. Men även vid en lägre lön än så, som 25 000 kronor, handlar det om drygt 300 kronor per dag.