24-åringen har nått börsmiljonen – så gick det till

”När jag nådde 500 000 kronor kändes det som att snöbollen verkligen börjat rulla och att miljonen faktiskt inte är omöjlig”, berättar hon i en intervju med Dagens PS.

Till vardags arbetar Emma Hedman som verksamhetschef för Ung Privatekonomi, en del av organisationen Unga Aktiesparare.

Inte så konstigt när hon under hela livet haft ett intresse för pengar och sparande. Redan som barn förhandlade hon om månadspeng och ersättning för olika sysslor i hemmet.

”Jag har alltid tyckt att pengar är kul. Redan när jag var liten förhandlade jag hemma om månadspeng, barnbidrag och olika sysslor”, berättar hon för Dagens PS.

När hon fyllde 18 fick hon en summa pengar från sina föräldrar som gick rakt in i fondsparande. Men det är det egna systematiska månadssparandet som varit avgörande för att nå milstolpen menar hon.

Sparkvot på upp till 50 procent

Hedman har arbetat heltid sedan dagen efter studenten och varit konsekvent med sina investeringar.

Snarare än att spara ett fast belopp varje månad har hon hållit en stabil sparkvot, och när inkomsten ökat har sparandet följt med.

De senaste åren har hon satsat på en sparkvot på mellan 40 och 50 procent av inkomsten, något hon beskriver som en avgörande faktor.

Själva investeringsstrategin är ingen raketforskning, enligt Hedman. Pengarna är placerade i en blandning av aktier, börshandlade fonder, traditionella fonder och indexinvesteringar, utspridda på flera konton hos olika aktörer med koppling till olika sparmål, rapporterar Unga Aktiesparare.

Bedriften blir också anmärkningsvärd med tanke på att hon under samma period även hunnit köpa en lägenhet tillsammans med sin sambo.