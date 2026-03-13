Hon var bara 18 år när hon började investera. Sex år senare har Emma Hedman sparat ihop en miljon kronor på börsen.
24-åringen har nått börsmiljonen – så gick det till
”När jag nådde 500 000 kronor kändes det som att snöbollen verkligen börjat rulla och att miljonen faktiskt inte är omöjlig”, berättar hon i en intervju med Dagens PS.
Till vardags arbetar Emma Hedman som verksamhetschef för Ung Privatekonomi, en del av organisationen Unga Aktiesparare.
Inte så konstigt när hon under hela livet haft ett intresse för pengar och sparande. Redan som barn förhandlade hon om månadspeng och ersättning för olika sysslor i hemmet.
”Jag har alltid tyckt att pengar är kul. Redan när jag var liten förhandlade jag hemma om månadspeng, barnbidrag och olika sysslor”, berättar hon för Dagens PS.
När hon fyllde 18 fick hon en summa pengar från sina föräldrar som gick rakt in i fondsparande. Men det är det egna systematiska månadssparandet som varit avgörande för att nå milstolpen menar hon.
Sparkvot på upp till 50 procent
Hedman har arbetat heltid sedan dagen efter studenten och varit konsekvent med sina investeringar.
Snarare än att spara ett fast belopp varje månad har hon hållit en stabil sparkvot, och när inkomsten ökat har sparandet följt med.
De senaste åren har hon satsat på en sparkvot på mellan 40 och 50 procent av inkomsten, något hon beskriver som en avgörande faktor.
Själva investeringsstrategin är ingen raketforskning, enligt Hedman. Pengarna är placerade i en blandning av aktier, börshandlade fonder, traditionella fonder och indexinvesteringar, utspridda på flera konton hos olika aktörer med koppling till olika sparmål, rapporterar Unga Aktiesparare.
Bedriften blir också anmärkningsvärd med tanke på att hon under samma period även hunnit köpa en lägenhet tillsammans med sin sambo.
Frihet som drivkraft
Motivationen handlar inte bara om siffror på kontot. För Hedman är sparandet nära kopplat till en känsla av frihet och möjligheten att själv styra över sitt liv, berättar hon.
Samtidigt är hon öppen med att resan inte varit felfri. Hon har sålt i panik, känt rädslan av att missa uppgångar och köpt in sig för sent i hyper.
”Det är frustrerande, men det är också en del av spelet”, säger hon.
Fem råd till blivande börsmiljonärer
Till andra unga som drömmer om att nå samma milstolpe lyfter Hedman fem råd.
Börja investera även med små summor, investera regelbundet och låt tiden jobba, sprid riskerna, håll koll på utgifterna. Men glöm inte att leva livet under tiden.
”Balans är viktigare än perfektion”, sammanfattar hon.