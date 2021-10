Sigmastocks nya tjänst lockar tusentals: ”Nu har vi äntligen hittat rätt”

Göteborgsbaserade Sigmastocks grundades redan 2014 men affärerna har under åren aldrig tagit ordentlig fart. De senaste åren har omsättningen pendlat runt 5 miljoner kronor, men med rejält röda siffror på sista raden.

Nu kan dock bolaget äntligen ha hittat sin nisch. Det handlar om en robotrådgivningstjänst där kundernas kapital investeras direkt i aktier.

– Vi upplever ett enormt stort intresse och nådde precis 5 000 kunder för den här nya tjänsten. Det är verkligen superroligt. Tillväxten under sommarmånaderna var 170 procent, säger vd Nanna Stranne till Realtid.

Vad är det som lockar användarna till just den här tjänsten?

– Användarvänligheten, definitivt. Vi har alltid varit starka tekniskt, men nu är det också enkelt att spara via oss. Det som är unikt är att kunderna får sin egen aktieportfölj, medan många andra tjänster bara har fondsparande. Vi fyller verkligen en lucka på marknaden för de som vill spara direkt i aktier, men samtidigt inte vill sätta sig in i alla detaljer själv, säger Nanna Stranne.

Sigmastocks har tidigare haft ett aktieverktyg, utan möjlighet till automatiserade direktinvesteringar. Tillståndet för den nya tjänsten fick Sigmastocks av Finansinspektionen i våras och sedan dess har affärerna alltså tagit fart. Den tillståndspliktiga satsningen ligger i ett separat bolag, Sigmastocks Neo, medan tekniken är kvar i ”gamla” Sigmastocks.

– Vi har genom åren haft olika tjänster på marknaden men insåg att om vi ska nå ut stort och brett så måste vi ta fram en tjänst som är mer tillgänglig och anpassad efter kunden. Där är vi idag. Nu har vi äntligen hittat rätt, säger Nanna Stranne.

Sigmastocks har idag ett tiotal medarbetare. I början av 2020 tog bolaget in 14 miljoner kronor från, bland andra, Chalmers Ventures, NFT Ventures, Rytu Invest, Lena Apler, Stena Finans och Bo Mattsson.