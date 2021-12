SAS ställer in flera flyg på grund av hög sjukfrånvaro 

På tisdagen uteblev flygen från Arlanda till Oslo, Köpenhamn och London och Paris. Också flyget till Helsingfors ställdes in men det till följd av tekniska problem.



–Vi har en ovanligt hög sjukfrånvaro på grund av covid och en lägre tröskel för att stanna hemma, säger SAS presschef John Eckhoff.



Framåt blir det inte heller något flyg till Nice den 22 december, och på Swedavias hemsida står det att flygen från Arlanda till Oslo, Barcelona, Gran Canaria, Paris, Malaga, Frankfurt och Manchester har ställts in under det kommande dygnet.



SAS försöker lösa problemen med att hitta alternativ och ombokningar, antingen med eget flygbolag eller annat.

– Lyckas vi inte med det så gör vi en återbetalning, säger John Eckhoff.