Vill se fler skattefria gåvor och fler företag som sponsrar

Socialminister Jakob Forssmed (KD) tillsätter nu en utredning som ska se över vilka mottagare som ska kunna ge rätt till skattereduktion för gåvor.

Bland de områden som kan bli aktuella nämns idrott, omsorg om barn och unga, beredskap och miljömål.

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I dag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som godkänts av Skatteverket.

För godkännande krävs att organisationen främjar eller bedriver social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.

”Vi stärker ytterligare människors egna engagemang i civilsamhället genom att uppmuntra människor att ge av sina resurser till det som bygger samhället”, säger Forssmed enligt TT.

”Efterfrågat av civilsamhället”

Han framhåller att förslaget också handlar om att bredda intäktsbasen för civilsamhällets organisationer, och beskriver ett breddat gåvoskatteavdrag som ”mycket efterfrågat av civilsamhället”.

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Privatpersoner får i dag skattereduktion för gåvor upp till 12 000 kronor per år, medan taket för företag ligger på 800 000 kronor.

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Om beloppen kan komma att höjas är ännu inte avgjort, det ”kan alltid politiken sedan bestämma”, enligt socialministern. Utredningen ska redovisas i mars nästa år.’