Regeringen vill bredda skatteavdraget för gåvor till att omfatta fler ändamål och föreslår nya regler som gör det lättare för företag att få avdrag för sponsring.
Vill se fler skattefria gåvor och fler företag som sponsrar
Socialminister Jakob Forssmed (KD) tillsätter nu en utredning som ska se över vilka mottagare som ska kunna ge rätt till skattereduktion för gåvor.
Bland de områden som kan bli aktuella nämns idrott, omsorg om barn och unga, beredskap och miljömål.
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I dag kan privatpersoner och företag få skattereduktion för gåvor till stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som godkänts av Skatteverket.
För godkännande krävs att organisationen främjar eller bedriver social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
”Vi stärker ytterligare människors egna engagemang i civilsamhället genom att uppmuntra människor att ge av sina resurser till det som bygger samhället”, säger Forssmed enligt TT.
”Efterfrågat av civilsamhället”
Han framhåller att förslaget också handlar om att bredda intäktsbasen för civilsamhällets organisationer, och beskriver ett breddat gåvoskatteavdrag som ”mycket efterfrågat av civilsamhället”.
Privatpersoner får i dag skattereduktion för gåvor upp till 12 000 kronor per år, medan taket för företag ligger på 800 000 kronor.
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Om beloppen kan komma att höjas är ännu inte avgjort, det ”kan alltid politiken sedan bestämma”, enligt socialministern. Utredningen ska redovisas i mars nästa år.’
Ska underlätta för sponsring
Parallellt har regeringen i en lagrådsremiss föreslagit nya skatteregler för sponsring. Förslaget innebär att företag ska kunna få avdrag för utgifter som syftar till att förbättra eller upprätthålla verksamhetens anseende, även när företaget inte fått någon direkt motprestation från den sponsrade.
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Den utvidgade avdragsrätten omfattar däremot inte representation, politisk verksamhet eller religiös verksamhet.
”Med tydligare skatteregler för sponsring vill vi förbättra förutsättningarna för sådana samarbeten”, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) i ett pressmeddelande från Finansdepartementet.
Enligt dagens regler kan företag få avdrag för sponsring först om de kan visa att de får något tillbaka, eller att stödet tydligt hör ihop med verksamheten. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2027.