Regeringens vårbudget på 7,7 miljarder kronor möts av kritik från såväl opposition som fackförbund och näringsliv. En röd tråd i reaktionerna är att budgeten saknar långsiktiga reformer för tillväxt och jobb.
Kritiken mot budgeten – fack och näringsliv efterlyser långsiktighet
Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade på måndagen en budget som bland annat innehåller sänkt drivmedelsskatt, elstöd till hushåll och satsningar på välfärd och totalförsvar. Åsikterna om budgeten går, inte oväntat, isär.
Enligt Dagens industris kommentator Nils Åkesson vilar budgeten på den mest optimistiska tillväxtprognosen bland ledande prognosmakare.
Medan regeringen räknar med 2,8 procents BNP-tillväxt 2026 landar Riksbanken och Konjunkturinstitutet på 2,5 procent, och HUI stannar vid 2,3 procent.
Oppositionen splittrad men enig i kritiken
Oppositionspartierna riktar hård kritik mot budgetens innehåll.
Socialdemokraternas Mikael Damberg kallar mandatperioden för ”fyra förlorade år för Sverige” och menar att regeringen saknar en långsiktig strategi för att ta Sverige ur lågkonjunkturen, skriver Svenska Dagbladet.
Centerpartiets Martin Ådahl beskriver budgeten som en ”sms-budget” och pekar på det stora underskottet, medan Vänsterpartiets Ida Gabrielsson jämför mandatperioden med Titanic.
Miljöpartiets Janine Alm Ericson kallar budgeten för en avslutande uppvisning i oseriös politik och kritiserar avsaknaden av klimatsatsningar.
Samtidigt är oppositionen splittrad i sakfrågor. Socialdemokraterna och Centerpartiet välkomnar den sänkta bränsleskatten, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att den ger för lite till dem som bäst behöver det och i stället vill se riktade stöd.
Facken saknar jobbsatsningar
Från fackligt håll är missnöjet utbrett.
LO:s ordförande Johan Lindholm efterlyser investeringar som får människor i arbete och kritiserar att inte ens en satsning på Arbetsförmedlingen ingår i budgeten, skriver Arbetsvärlden.
Sacos ordförande Sofia Rydgren Stale betonar att det kostar att få arbetslösa i jobb men att vinsten är desto större, enligt SvD.
Unionens tillförordnade chefsekonom Tobias Lundquist pekar på att poster inom arbetsmarknad och kompetensförsörjning bara utgör 0,4 procent av budgetens 7,7 miljarder och menar att det osäkra omvärldsläget kräver högre samhällsberedskap även på arbetsmarknaden.
Fackförbundet Visions ordförande Veronica Magnusson efterlyser en långsiktig plan för välfärden och menar att sommarens vårdpengar riskerar att missa sina mål.
Arbetsgivarsidan, i form av Almega, välkomnar skiftet från inflationsbekämpning till tillväxt men efterfrågar permanent sänkt arbetsgivaravgift.
Företagarna: ”Smal och spretig”
Företagarna beskriver budgeten som både smal och spretig i ett pressmeddelande.
Chefsekonom Karl Ernlund välkomnar incitament för elektrifiering av transportsektorn men pekar på att laddinfrastrukturen fortfarande brister i stora delar av landet.
Han menar att det krävs mer långtgående reformer som sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt bolagsskatt och minskat regelkrångel för att stärka tillväxten på sikt, enligt Företagarna.
Företagarnas policyansvarige Patrick Krassén kritiserar att elskatten inte sänks och hänvisar till att drygt åtta av tio företagare vill se sänkt elskatt. Han anser att målet bör vara att sänka elskatten till EU:s miniminivå, skriver Företagarna.
Osäkerhet kring prognoserna
En avgörande fråga är om budgetens konsumtionsinriktade satsningar kan fylla sitt syfte i ett läge där oljepriset ligger kring 100 dollar per fat och Hormuzsundet i princip är stängt.
Enligt Di:s Nils Åkesson redovisar finansdepartementet två alternativa scenarier där förhöjda fossilpriser skulle krympa tillväxtutsikterna med ytterligare 0,5 respektive 1,2 procentenheter.
Han konstaterar att sannolikheten för regeringens mest optimistiska scenario tunnas ut för varje dag med höga oljepriser.