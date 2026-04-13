Kritiken mot budgeten – fack och näringsliv efterlyser långsiktighet

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade på måndagen en budget som bland annat innehåller sänkt drivmedelsskatt, elstöd till hushåll och satsningar på välfärd och totalförsvar. Åsikterna om budgeten går, inte oväntat, isär.

Enligt Dagens industris kommentator Nils Åkesson vilar budgeten på den mest optimistiska tillväxtprognosen bland ledande prognosmakare.

Missa inte: Oljepriset svänger – redan tillbaka över 100 dollar. Realtid

Medan regeringen räknar med 2,8 procents BNP-tillväxt 2026 landar Riksbanken och Konjunkturinstitutet på 2,5 procent, och HUI stannar vid 2,3 procent.

Oppositionen splittrad men enig i kritiken

Oppositionspartierna riktar hård kritik mot budgetens innehåll.

Socialdemokraternas Mikael Damberg kallar mandatperioden för ”fyra förlorade år för Sverige” och menar att regeringen saknar en långsiktig strategi för att ta Sverige ur lågkonjunkturen, skriver Svenska Dagbladet.

Centerpartiets Martin Ådahl beskriver budgeten som en ”sms-budget” och pekar på det stora underskottet, medan Vänsterpartiets Ida Gabrielsson jämför mandatperioden med Titanic.

Läs även: ”163 skäl till att börsen inte rasar i dag”. Dagens PS

Miljöpartiets Janine Alm Ericson kallar budgeten för en avslutande uppvisning i oseriös politik och kritiserar avsaknaden av klimatsatsningar.

Samtidigt är oppositionen splittrad i sakfrågor. Socialdemokraterna och Centerpartiet välkomnar den sänkta bränsleskatten, medan Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att den ger för lite till dem som bäst behöver det och i stället vill se riktade stöd.