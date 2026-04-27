Tjernobyl fascinerar forskare – 40 år efter olyckan

Många minns var de var när de fick höra om Tjernobylolyckan.

Fyrtio år har gått sedan dess, och fortfarande håller forskare på att dra nya lärdomar av en av historiens allvarligaste kärnkraftsolyckor.

Vid Tjernobyls kärnkraftverk pågår ännu arbete med att övervaka strålning, avveckla anläggningen och studera långsiktiga effekter på miljö och hälsa.

Försöker dra lärdomar

När reaktor fyra exploderade 1986 spreds stora mängder radioaktiva ämnen över regionen. Än i dag följer forskare hur ämnen som cesium och strontium rör sig genom mark, vatten och ekosystem.

Studier visar att den största stråldosen för människor efter olyckan inte kom från dricksvatten, utan från livsmedel, särskilt mjölk, skriver The Economist.

Forskning vid Ukrainska hydrometeorologiska institutet har varit avgörande för att kartlägga riskerna.

Resultaten har fått betydelse för hur framtida kärnkraftsolyckor kan hanteras, inte minst när det gäller att snabbt identifiera de största exponeringskällorna.

