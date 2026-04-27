Det var en av historiens allra värsta olyckor. 40 år efter Tjernobylkatastrofen fortsätter den att ge stoff åt forskare som vill undvika att det någonsin händer igen.
Tjernobyl fascinerar forskare – 40 år efter olyckan
Många minns var de var när de fick höra om Tjernobylolyckan.
Fyrtio år har gått sedan dess, och fortfarande håller forskare på att dra nya lärdomar av en av historiens allvarligaste kärnkraftsolyckor.
Vid Tjernobyls kärnkraftverk pågår ännu arbete med att övervaka strålning, avveckla anläggningen och studera långsiktiga effekter på miljö och hälsa.
Försöker dra lärdomar
När reaktor fyra exploderade 1986 spreds stora mängder radioaktiva ämnen över regionen. Än i dag följer forskare hur ämnen som cesium och strontium rör sig genom mark, vatten och ekosystem.
Studier visar att den största stråldosen för människor efter olyckan inte kom från dricksvatten, utan från livsmedel, särskilt mjölk, skriver The Economist.
Forskning vid Ukrainska hydrometeorologiska institutet har varit avgörande för att kartlägga riskerna.
Resultaten har fått betydelse för hur framtida kärnkraftsolyckor kan hanteras, inte minst när det gäller att snabbt identifiera de största exponeringskällorna.
Viktigt för forskningen
Samtidigt har området utvecklats till ett unikt forskningsområde för naturvetenskap. Trots kvarvarande radioaktivitet har djurlivet återhämtat sig kraftigt sedan människor evakuerades.
Större däggdjur har blivit fler och vissa arter har återvänt efter lång frånvaro. Effekterna på mindre organismer är mer omdiskuterade, men påverkan tycks generellt vara mindre än befarat.
Inom jordbruket har forskare visat hur olika jordtyper och grödor påverkar upptaget av radioaktiva ämnen.
Har utsatts för attack
Åtgärder som att tillföra mineraler i marken kan minska riskerna i livsmedelskedjan, menar experter.
Samtidigt kvarstår utmaningar. Förändrade vattennivåer har på senare år lett till ökade halter av radioaktiva ämnen i vissa vattendrag. Kriget i Ukraina har också påverkat säkerheten kring området.
Skyddet över den förstörda reaktorn skadades 2025 i en drönarattack, vilket har väckt frågor kring säkerheten på området.
