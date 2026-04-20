Telekomjätten: Telefonförsäljning måste regleras hårdare

Telefonförsäljning har varit en omdiskuterad fråga i Sverige på sistone. Nu ger sig en av telekombranschens tunga aktörer in i debatten.

Tele2 ställer sig bakom ett skärpt regelverk för telefonförsäljning och öppnar för ytterligare åtgärder för att stärka konsumentskyddet.

Utspelet kommer efter att Konsumentverket lämnat en rapport till regeringen där ett förbud mot oönskad telefonförsäljning föreslås.

”En starkt bidragande faktor”

Bakgrunden är en växande problematik inom telekomsektorn, där bolaget under flera år sett en ökning av kundärenden kopplade till försäljningsmetoden.

Enligt bolaget rör många ärenden situationer där konsumenter inte förstått erbjudanden eller i vissa fall blivit vilseledda.

Även ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kopplas i stor utsträckning till telefonförsäljning.

”Förtroendet för operatörer bland svenska konsumenter är lägre än vad det borde vara. Vi har goda skäl att tro att telefonförsäljning är en starkt bidragande faktor till det”, säger Johan Gustafsson, kommunikationsdirektör på Tele2, till Realtid.