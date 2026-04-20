Självreglering har inte fungerat, så telefonförsäljning behöver en skärpt reglering. Det menar telekomjätten Tele2 i ett nytt utspel.
Telekomjätten: Telefonförsäljning måste regleras hårdare
Telefonförsäljning har varit en omdiskuterad fråga i Sverige på sistone. Nu ger sig en av telekombranschens tunga aktörer in i debatten.
Tele2 ställer sig bakom ett skärpt regelverk för telefonförsäljning och öppnar för ytterligare åtgärder för att stärka konsumentskyddet.
Utspelet kommer efter att Konsumentverket lämnat en rapport till regeringen där ett förbud mot oönskad telefonförsäljning föreslås.
”En starkt bidragande faktor”
Bakgrunden är en växande problematik inom telekomsektorn, där bolaget under flera år sett en ökning av kundärenden kopplade till försäljningsmetoden.
Enligt bolaget rör många ärenden situationer där konsumenter inte förstått erbjudanden eller i vissa fall blivit vilseledda.
Även ärenden hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kopplas i stor utsträckning till telefonförsäljning.
”Förtroendet för operatörer bland svenska konsumenter är lägre än vad det borde vara. Vi har goda skäl att tro att telefonförsäljning är en starkt bidragande faktor till det”, säger Johan Gustafsson, kommunikationsdirektör på Tele2, till Realtid.
Vill ha skärpt reglering
Tele2 förespråkar en modell där konsumenten ges större kontroll över kontakten med säljare.
Förslaget innebär att företag endast ska få ringa personer utan befintlig kundrelation om det finns ett aktivt förhandsgodkännande.
För befintliga kunder ska kontakt fortsatt vara tillåten, men med tydliga möjligheter att avböja framtida samtal.
”Vår ambition är att ha branschens mest lojala kunder. För att nå dit måste vi vara öppna med vad som behöver bli bättre. Tittar man på telekombranschens ärenden hos Konsumentverket och ARN handlar många om telefonförsäljning där kunden inte förstått informationen eller aktivt vilseletts. Därför ställer vi oss bakom en skärpt reglering”, säger Johan Gustafsson.
Tror inte på självreglering
Bolaget lyfter fram att telefonförsäljning är en central kanal i branschen, men att den samtidigt bidragit till ett försämrat förtroende för operatörer.
Enligt Tele2 har branschens tidigare försök till självreglering inte varit tillräckliga för att komma till rätta med problemen.
Samtidigt skiljer sig bolagets linje från myndighetens förslag om ett totalförbud.
Vill balansera konsumentskydd med möjlighet till jobb
Tele2 vill i stället behålla möjligheten till kontakt med befintliga kunder och framhåller att en sådan modell kan balansera konsumentskydd med behovet av att upprätthålla en form som skapar många instegsjobb.
Internt har bolaget redan infört flera åtgärder för att minska riskerna kopplade till telefonförsäljning.
Det handlar bland annat om begränsningar i hur ofta kunder får kontaktas, krav på inspelning av muntliga avtal samt möjligheten för kunder att exkluderas från framtida samtal.
”En del är nog förvånade över vårt ställningstagande, men vi kan bara konstatera att branschens historiska försök till självreglering inte haft önskad effekt”, säger Johan Gustafsson.
