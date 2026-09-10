Zelenskyjs kalkyl: Kriget ska kännas i Ryssland

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj satsar på att ett krig som flyttas djupare in i Ryssland ska pressa Vladimir Putin att ta fredssamtalen på allvar. Det skriver Politico.

Under stora delar av kriget har Kreml lyckats skydda den ryska befolkningen från konfliktens värsta följder.

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Det skyddet försöker Ukraina nu bryta. Logiken är enkel: krigets ekonomiska och politiska kostnader för ryssarna ska stiga snabbare än de kostnader Putin kan tillfoga Ukraina med sina alltmer intensiva luftangrepp.

Lager och luftrum nya mål

I augusti genomförde Ukraina en av krigets tyngsta attackvågor mot Ryssland. Förutom militära mål och raffinaderier träffades även fabriker och de enorma lagren hos e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt rysk media har småföretagare förlorat år av arbete.

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Nu vill Kyiv göra det svårt att använda ryskt luftrum för civil trafik.

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”Ryskt luftrum kommer i praktiken att stängas”, sade Zelenskyj förra veckan, och varnade utländska flygbolag.

Kampanjen mot oljeindustrin fortsätter samtidigt. Ukraina uppgav i måndags att raffinaderier i Perm och Tatarstan hade träffats, efter att amerikanska sändebud besökt Moskva i helgen, enligt Bloomberg.