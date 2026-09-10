Ukraina slår mot raffinaderier, lager och flygtrafik djupt inne i Ryssland för att göra kriget omöjligt att ignorera för vanliga ryssar. Men bedömare ser inget hot mot Putins makt, och Kyiv går in i vintern i ett svagt läge.
Zelenskyjs kalkyl: Kriget ska kännas i Ryssland
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj satsar på att ett krig som flyttas djupare in i Ryssland ska pressa Vladimir Putin att ta fredssamtalen på allvar. Det skriver Politico.
Under stora delar av kriget har Kreml lyckats skydda den ryska befolkningen från konfliktens värsta följder.
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Det skyddet försöker Ukraina nu bryta. Logiken är enkel: krigets ekonomiska och politiska kostnader för ryssarna ska stiga snabbare än de kostnader Putin kan tillfoga Ukraina med sina alltmer intensiva luftangrepp.
Lager och luftrum nya mål
I augusti genomförde Ukraina en av krigets tyngsta attackvågor mot Ryssland. Förutom militära mål och raffinaderier träffades även fabriker och de enorma lagren hos e-handelsjättarna Wildberries och Ozon. Enligt rysk media har småföretagare förlorat år av arbete.
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Nu vill Kyiv göra det svårt att använda ryskt luftrum för civil trafik.
”Ryskt luftrum kommer i praktiken att stängas”, sade Zelenskyj förra veckan, och varnade utländska flygbolag.
Kampanjen mot oljeindustrin fortsätter samtidigt. Ukraina uppgav i måndags att raffinaderier i Perm och Tatarstan hade träffats, efter att amerikanska sändebud besökt Moskva i helgen, enligt Bloomberg.
Raffineringen på lägsta nivå sedan 2002
Som Realtid tidigare skrivit föll den ryska oljeraffineringen i juli till 3,6 miljoner fat per dag, den lägsta nivån sedan 2002.
Rysslands budgetunderskott uppgick till 5 790 miljarder rubel under årets första åtta månader, motsvarande 2,5 procent av BNP, medan olje- och gasintäkterna minskade med 16,7 procent.
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Underskottet har dock krympt något sedan våren, delvis tack vare stigande oljepriser och tillfälligt lättade amerikanska sanktioner. Centralbanken har sänkt sin BNP-prognos för 2026 till mellan noll och en procent i juli.
Svårt att ignorera, men inget hot mot makten
Enligt Politico finns få tecken på att störningarna hotar Putins grepp om makten. Däremot har kriget blivit svårare att blunda för.
Den ryske politiske analytikern Ian Matveev, tidigare medarbetare till Alexej Navalnyj, menar att regimens stöd bör sjunka när folk ser rökpelare över städerna och tomma bensinstationer, samtidigt som tv hävdar att Ryssland är en stor oljemakt.
John Lough, tidigare Nato-tjänsteman och i dag verksam vid tankesmedjan New Eurasian Strategies Centre, beskriver attackerna som ”skadliga för Putin”. Enligt honom skadar de främst Putins trovärdighet hos eliten, inte hos befolkningen i stort. Någon kupp ser han inte framför sig. Men om bränslebristen fortsätter väntar han sig fler frågor om varför kriget startade.
Kyiv fruktar vintern
Den tidigare brittiske diplomaten Tim Willasey-Wilsey kallar luftkampanjen ”mycket, mycket framgångsrik”. Samtidigt bedömer han att Ukrainas läge inför vintern är mer desperat än Rysslands.
Det ryska försvarsministeriet har meddelat att det förbereder ”massiva angrepp” mot Ukrainas energiinfrastruktur, som svar på de ukrainska attackerna (CNBC). Kyiv har en kritisk brist på amerikanska luftvärnsrobotar (NBC News), och regionernas beredskapsplaner för vintern var bara till 47 procent klara vid en granskning (Euromaidan Press).
”Ryssland försöker nöta ner oss”, sade Zelenskyj efter fem dygn av intensiva drönarangrepp, rapporterade Dagens PS.
Förra veckan mötte Zelenskyj säkerhetsansvariga från Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Enligt en högt uppsatt ukrainsk tjänsteman som talat med AP handlade mötet mindre om det amerikanska fredsförslaget och mer om hur Ukraina ska ta sig igenom vintern.