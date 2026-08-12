Ryssland hoppas att ekonomin sakta ska återhämta sig efter en svag första halva av 2026. Men just den återhämtningen hotas av en accelererande ukrainsk drönarkampanj mot raffinaderier, som redan pressat oljeraffineringen till den lägsta nivån på 24 år.
Ukrainska drönare hotar Rysslands hopp om ekonomisk återhämtning
Så här ser rysk ekonomi ut när det egna ministeriet får säga sitt: Senaste prognosen är att oljeproduktionen ligger still under 2026, på omkring 511 miljoner ton (cirka 10,26 miljoner fat per dag), för att sedan växa gradvis till 525 miljoner ton 2028–2029.
Centralbanken sänkte i juli sin styrränta till 14 procent, trots stigande inflation, och bedömer att prisökningarna till stor del beror på tillfälliga faktorer snarare än en varaktig trend. Samtidigt reviderade banken ner sin BNP-prognos för året till mellan 0 och 1 procent, från tidigare 0,5–1,5 procent.
Drönarna hotar bilden
Men den där svagt positiva bilden hotas nu direkt av Ukrainas drönarkampanj. Rysk oljeraffinering föll i juli till 3,6 miljoner fat per dag, den lägsta nivån sedan maj 2002 och omkring en tredjedel under säsongsnormen.
Arton ryska raffinaderier attackerades i juli, inklusive landets största, Omsk-raffinaderiet, beläget över 2 500 kilometer från den ukrainska gränsen. Ett nytt månadsrekord, efter det tidigare rekordet på 17 attacker i maj.
Bensinpriserna stiger
Konsekvenserna märks redan konkret i vardagen. Enligt den oberoende ryska nyhetssajten Meduza har bensinpriser stigit, industriproduktionen bromsat in och BNP sjunkit djupare in i stagnation.
I juni var priset på bensin 20 procent högre än ett år tidigare. Bensinbrist och ransonering har spridit sig från Krim och Rysslands fjärran öst till stora delar av landet, med kösituationer vid mackar i städer som Istra utanför Moskva.
Ny fas i Ukrainsk kampanj
Analytiker vid tankesmedjan Carnegie Endowment beskriver utvecklingen som en ny fas i den ukrainska kampanjen: attackerna mot Kapotnja-raffinaderiet i sydöstra Moskva i juni visade att inte ens huvudstadens tunga luftförsvar kan stoppa drönarna helt.
Rysslands eget ekonomiministerium erkänner själva att drönarattackerna är den avgörande osäkerhetsfaktorn för om produktionen faktiskt växer som planerat.
Vad händer nu?
Utmaningen med prognosen är att den förutsätter i praktiken att Ryssland lyckas antingen stoppa attackerna eller reparera skadorna snabbare än de uppstår, något som hittills inte skett.
Så här långt har Ryssland inte kunnat reparera raffinaderierna snabbare än Ukraina hinner träffa dem igen. Mönstret sedan sommaren 2025 är att samma anläggningar träffas flera gånger om, ofta innan de ens hunnit återställas efter föregående attack.
Fördjupad kris
Om den takten består in i hösten och vintern, när den inhemska efterfrågan på uppvärmningsbränsle normalt stiger, riskerar krisen fördjupas ytterligare och göra det svårare för centralbanken att fortsätta sänka räntan utan att elda på inflationen ännu mer.
Samtidigt finns motkrafter. Ryssland har byggt upp betydande spara kapacitet tidigare under kriget och kan omdirigera råolja till alternativa hamnar och exportvägar, även om begränsad rörledning-, lagrings- och tankerkapacitet sätter tak för hur mycket det går att kompensera.
Nedskriven optimism
Den springande punkten blir därför sannolikt inte om Ryssland helt kollapsar ekonomiskt under trycket.
Istället är frågan om regeringens redan nedreviderade tillväxtprognoser visar sig vara för optimistiska ännu en gång. Ett mönster som upprepat sig genom hela kriget.