Ukrainska drönare hotar Rysslands hopp om ekonomisk återhämtning

Bensinpriserna stiger

Konsekvenserna märks redan konkret i vardagen. Enligt den oberoende ryska nyhetssajten Meduza har bensinpriser stigit, industriproduktionen bromsat in och BNP sjunkit djupare in i stagnation.

I juni var priset på bensin 20 procent högre än ett år tidigare. Bensinbrist och ransonering har spridit sig från Krim och Rysslands fjärran öst till stora delar av landet, med kösituationer vid mackar i städer som Istra utanför Moskva.

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Ny fas i Ukrainsk kampanj

Analytiker vid tankesmedjan Carnegie Endowment beskriver utvecklingen som en ny fas i den ukrainska kampanjen: attackerna mot Kapotnja-raffinaderiet i sydöstra Moskva i juni visade att inte ens huvudstadens tunga luftförsvar kan stoppa drönarna helt.

Rysslands eget ekonomiministerium erkänner själva att drönarattackerna är den avgörande osäkerhetsfaktorn för om produktionen faktiskt växer som planerat.

Vad händer nu?

Utmaningen med prognosen är att den förutsätter i praktiken att Ryssland lyckas antingen stoppa attackerna eller reparera skadorna snabbare än de uppstår, något som hittills inte skett.

Så här långt har Ryssland inte kunnat reparera raffinaderierna snabbare än Ukraina hinner träffa dem igen. Mönstret sedan sommaren 2025 är att samma anläggningar träffas flera gånger om, ofta innan de ens hunnit återställas efter föregående attack.

Fördjupad kris

Om den takten består in i hösten och vintern, när den inhemska efterfrågan på uppvärmningsbränsle normalt stiger, riskerar krisen fördjupas ytterligare och göra det svårare för centralbanken att fortsätta sänka räntan utan att elda på inflationen ännu mer.

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Samtidigt finns motkrafter. Ryssland har byggt upp betydande spara kapacitet tidigare under kriget och kan omdirigera råolja till alternativa hamnar och exportvägar, även om begränsad rörledning-, lagrings- och tankerkapacitet sätter tak för hur mycket det går att kompensera.

Nedskriven optimism

Den springande punkten blir därför sannolikt inte om Ryssland helt kollapsar ekonomiskt under trycket.

Istället är frågan om regeringens redan nedreviderade tillväxtprognoser visar sig vara för optimistiska ännu en gång. Ett mönster som upprepat sig genom hela kriget.