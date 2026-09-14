Indiens ekonomi hotas – av smältande glaciärer i Himalaya

Glaciärerna i Himalaya smälter allt snabbare.

Det sker samtidigt som växande glaciärsjöar och instabila bergssluttningar ökar risken för omfattande naturkatastrofer.

En ny rapport varnar för att utvecklingen kan få stora konsekvenser för Indiens ekonomi, där omkring en femtedel av BNP är beroende av vatten från Himalaya.

Går betydligt snabbare nu

Rapporten har tagits fram av konsultbolaget Systemiq tillsammans med Integrated Mountain Initiative, med tekniska bidrag från bland andra International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD, skriver BBC.

Enligt rapporten förlorar Himalayas glaciärer nu massa 65 procent snabbare än för ett decennium sedan.

Samtidigt övervakas endast omkring 21 av de uppskattningsvis 40 000 glaciärerna i Himalaya-Karakoram-regionen på ett detaljerat och långsiktigt sätt.

När glaciärer drar sig tillbaka bildas allt större sjöar som hålls tillbaka av instabila avlagringar av sten och is. Ett genombrott kan orsaka så kallade glaciärsjöutbrott, där stora vattenmassor plötsligt forsar nedför bergen.

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