En femtedel av Indiens BNP hänger på vatten från Himalaya. Det kan nu förändras drastiskt i takt med klimatförändringarna.
Indiens ekonomi hotas – av smältande glaciärer i Himalaya
Glaciärerna i Himalaya smälter allt snabbare.
Det sker samtidigt som växande glaciärsjöar och instabila bergssluttningar ökar risken för omfattande naturkatastrofer.
En ny rapport varnar för att utvecklingen kan få stora konsekvenser för Indiens ekonomi, där omkring en femtedel av BNP är beroende av vatten från Himalaya.
Går betydligt snabbare nu
Rapporten har tagits fram av konsultbolaget Systemiq tillsammans med Integrated Mountain Initiative, med tekniska bidrag från bland andra International Centre for Integrated Mountain Development, ICIMOD, skriver BBC.
Enligt rapporten förlorar Himalayas glaciärer nu massa 65 procent snabbare än för ett decennium sedan.
Samtidigt övervakas endast omkring 21 av de uppskattningsvis 40 000 glaciärerna i Himalaya-Karakoram-regionen på ett detaljerat och långsiktigt sätt.
När glaciärer drar sig tillbaka bildas allt större sjöar som hålls tillbaka av instabila avlagringar av sten och is. Ett genombrott kan orsaka så kallade glaciärsjöutbrott, där stora vattenmassor plötsligt forsar nedför bergen.
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Har drabbats av allvarliga händelser
Uppvärmningen gör dessutom permafrost och bergssluttningar mer instabila, vilket ökar risken för kedjereaktioner av naturkatastrofer.
Indien har redan drabbats av flera allvarliga händelser. Ett glaciärsjöutbrott i delstaten Sikkim 2023 dödade minst 70 människor och förstörde vägar, broar och vattenkraftsanläggningar.
I Uttarakhand 2021 omkom över 200 personer i en liknande katastrof.
Den indiska regeringen uppgav i juli att 56 glaciärsjöar hade klassificerats som mycket högriskobjekt. Totalt övervakar den indiska vattenmyndigheten 2 485 glaciärsjöar större än tio hektar i landets Himalayabäcken.
Himalayas vattenförsörjning är avgörande för miljontals människor och flera centrala delar av Indiens ekonomi.
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Används på en rad områden
Rapporten uppskattar att vatten från bergskedjan behövs till omkring 20 procent av landets BNP genom bland annat vete- och risodling, teproduktion, vattenkraft och pilgrimsturism.
Samtidigt uppges bergsstaterna endast fånga omkring 5 procent av det ekonomiska värdet.
Glaciärernas avsmältning väntas nå sin högsta nivå kring mitten av seklet i de flesta flodbäcken i Hindu Kush-Himalaya. Därefter kan vattenflödena minska när glaciärerna fortsätter att förlora massa.
Enligt Systemiq kan omkring en tredjedel av glaciärernas avsmältning kopplas till sotpartiklar, så kallat black carbon.
Utsläppen kommer bland annat från tegelbruk på slätterna och absorberar solljus när de hamnar på snö och is.
Rapporten föreslår åtgärder som minskade sotutsläpp, bättre övervakning av glaciärer, förbättrade varningssystem och ett förändrat fokus för turismen.
Himalayaregionen tar emot omkring 400 miljoner turistbesök per år.
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