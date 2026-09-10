”Ryssland ska betala” – svensk bakom nytt krav på de frysta miljarderna

Sammanlagt 122 ledamöter i Europaparlamentet har skrivit under ett brev som uppmanar EU:s ledare att återuppta samtalen om att använda Rysslands frysta tillgångar för att stödja Ukraina. Det rapporterar Euronews, som har tagit del av brevet. Det skickades i onsdags.

Initiativet kommer från tre liberala ledamöter. Karin Karlsbro (L) från Sverige, Nathalie Loiseau från Frankrike och Petras Auštrevičius från Litauen. Undertecknarna kommer från sex av parlamentets politiska grupper, från Vänstern till de konservativa i ECR.

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”Ryssland bör bära de ekonomiska konsekvenserna av sitt anfallskrig”, står det i brevet enligt Euronews.

Karlsbro är parlamentets huvudförhandlare för ekonomiskt stöd till Ukraina. Redan i februari försökte hon, enligt Norrtelje Tidning, få parlamentet att plocka fram det skrotade lagförslaget om tillgångarna igen.

Kiev saknar 23 miljarder

Brevet är ställt till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, utrikeschefen Kaja Kallas, ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis, Europeiska rådets ordförande António Costa och Irlands premiärminister Micheál Martin, vars land är ordförande i ministerrådet.

Bakgrunden är Ukrainas budgetkris. Kiev har flaggat för ett underskott på 23 miljarder euro i försvarsbudgeten, och medlemsländerna vill inte skjuta till mer ur de egna statskassorna. Enligt parlamentarikerna räcker inte lånet på 90 miljarder euro som EU gav slutgiltigt klartecken till tidigare i år. Euronews uppger att kostnaden för den ryska förstörelsen redan uppskattas till över 600 miljarder euro.

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Brevet ger stöd åt utspelet från Sverige, Nederländerna, Spanien och Polen i slutet av augusti, när de fyra länderna bad kommissionen pröva nya vägar för tillgångarna. Enligt Euronews skrevs det brevet på den svenska regeringens initiativ.