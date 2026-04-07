Trumps hot: "En civilisation kommer att dö"

USA:s president Donald Trump trappar upp retoriken inför en avgörande tidsfrist i konflikten med Iran.

Inför tisdag kväll har han varnat för katastrofala konsekvenser om landet inte öppnar Hormuzsundet, den centrala transportleden för global oljeförsörjning.

Hoten kommer samtidigt som USA, tillsammans med Israel, fortsätter militära angrepp mot iranska mål.

Stängde Hormuzsundet

Nya attacker har riktats mot militära anläggningar på Kharg Island, enligt amerikanska företrädare.

Hittills uppges energiinfrastruktur ha skonats, men planeringen inkluderar möjliga angrepp mot broar, kraftverk och annan samhällsviktig infrastruktur, skriver Politico.

Iran stängde Hormuzsundet tidigare i konflikten, vilket påverkat omkring en femtedel av världens oljehandel. Följden har blivit kraftigt stigande energipriser och ökad oro på finansmarknaderna.

”En hel civilisation kommer att dö i natt och aldrig återupplivas. Jag vill inte att det ska hända, men det kommer förmodligen att hända”, skrev Trump på sina sociala medier.

ANNONS

Vill helst inte delta

Samtidigt pågår kontakter mellan amerikanska och iranska företrädare. Enligt vicepresident JD Vance sker samtalen under fortsatt tidspress.

Konflikten sätter även press på USA:s allierade. Flera Natoländer har visat tveksamhet inför att delta i operationer för att säkra sjöfarten i regionen.

Utvecklingen pekar mot ett kritiskt skede där både diplomati och militär upptrappning sker parallellt, menar experter.