Krigsekonomi tar över i Iran – folket får betala

Kriget mot Iran har gått in i en ny fas där civila mål i allt större utsträckning hamnar i skottlinjen.

Under den inledande period där USA och Israel främst riktade in sig på militära anläggningar.

Men nu strategin skiftat mot att slå ut landets ekonomiska infrastruktur.

Försöker gå på ekonomin

I början av april attackerades bland annat en av Irans största broar nära Teheran. USA har samtidigt hotat med fler angrepp mot kraftverk och transportleder om Iran inte lättar på blockaden av Hormuzsundet.

Syftet är att försvaga statens intäkter och därmed dess förmåga att finansiera kriget.

Effekten riskerar dock att bli den motsatta. Den civila ekonomin, redan hårt pressad av sanktioner och tidigare strider, försvagas ytterligare, skriver The Economist.

Arbetslösheten är omfattande, inflationen hög och valutan i fritt fall. Importflöden har i stort sett stannat av efter att bland annat Förenade arabemiraten avbrutit handeln och slagit ned på iranska finansnätverk.