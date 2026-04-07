När USA försöker slå ut Irans ekonomi får det två konsekvenser. Det lär bli betydligt dyrare för befolkningen – och det kan gynna landets militär.
Krigsekonomi tar över i Iran – folket får betala
Kriget mot Iran har gått in i en ny fas där civila mål i allt större utsträckning hamnar i skottlinjen.
Under den inledande period där USA och Israel främst riktade in sig på militära anläggningar.
Men nu strategin skiftat mot att slå ut landets ekonomiska infrastruktur.
Försöker gå på ekonomin
I början av april attackerades bland annat en av Irans största broar nära Teheran. USA har samtidigt hotat med fler angrepp mot kraftverk och transportleder om Iran inte lättar på blockaden av Hormuzsundet.
Syftet är att försvaga statens intäkter och därmed dess förmåga att finansiera kriget.
Effekten riskerar dock att bli den motsatta. Den civila ekonomin, redan hårt pressad av sanktioner och tidigare strider, försvagas ytterligare, skriver The Economist.
Arbetslösheten är omfattande, inflationen hög och valutan i fritt fall. Importflöden har i stort sett stannat av efter att bland annat Förenade arabemiraten avbrutit handeln och slagit ned på iranska finansnätverk.
Kan gynna revolutionsgardet
Samtidigt stärks den parallella ekonomi som kontrolleras av Irans militär, det som kallas revolutionsgardet eller IRGC. Organisationen har byggt upp ett omfattande affärsimperium med intäkter från olja, industri och smuggling.
De stigande oljepriserna innebär ökade inkomster, och trots kriget fortsätter exporten i hög takt, främst till Kina.
IRGC gynnas också av att utländsk konkurrens försvinner från den inhemska marknaden. När importen minskar tvingas konsumenter köpa inhemskt producerade varor, ofta från företag med koppling till militären.
Priserna har stigit kraftigt, vilket ytterligare stärker dessa aktörers marginaler.
Befolkningen kan få ta smällen
Även den illegala handeln växer. Störningar i regional logistik gör smuggling mer lönsam, samtidigt som IRGC kontrollerar viktiga transportnoder.
Planer finns dessutom på att införa avgifter för fartyg som passerar Hormuzsundet, vilket kan generera betydande intäkter, skriver Time.
Kriget skapar därmed en tydlig klyfta i Iran. Medan stora delar av befolkningen drabbas av arbetslöshet, prisökningar och brist på varor, konsoliderar makteliten sina ekonomiska positioner.
Att slå mot civila mål riskerar därför att underminera levnadsstandarden utan att avgörande försvaga regimens finansiella kapacitet, menar experter.
