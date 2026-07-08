Trump: "Vapenvilan är över"

Uttalandet kom efter att USA slagit till mot över 80 iranska mål kring Hormuz som ett svar på iranska attacker mot tre kommersiella fartyg.

Samtidigt drar USA tillbaka ett tillfälligt undantag som gjort det möjligt för Iran att exportera olja.

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Trump om Irans ledning: ”De är scum”

Under Nato-mötet satt Trump bredvid Natos generalsekreterare Mark Rutte och kallade då Irans ledarskap för ”scum” och ”sjuka människor”.



Han hävdar att Iran skulle använda ett kärnvapen om landet fick möjlighet, men tillägger att amerikanska förhandlare fortfarande vill fortsätta samtalen.

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Europeisk oro när läget eskalerar

Europeiska ledare förbereder sig på ett svårt toppmöte när konflikten i Mellanöstern förvärras igen.



Enligt The Guardian har flera Nato‑länder tidigare avstått från att låta USA använda sina flygbaser för Iran‑relaterade operationer. Detta har skapat irritation i Washington.

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Hormuz kan påverka energimarknader

Under de senaste veckorna har Realtid haft stort fokus på situationen i Hormuzsundet eftersom den har stor påverkan på oljepriset globalt.

Militära incidenter i området har historiskt höjt riskpremien på råolja, pressat upp försäkringskostnader för tankfartyg och stört shippingflöden.



När USA återinför sanktionerna mot iransk oljeexport kan utbudet minska, vilket i sin tur riskerar att driva upp oljepriset.

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