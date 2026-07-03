USA:s olja blev krigets stora vinnare

Realtid har tidigare skrivit om hur länder i Persiska viken sökte alternativa vägar för att ta sig förbi blockaden i Hormuzsundet. Även om landvägarna genom länder som Pakistan och Turkiet blev dyrare, långsammare och mer sårbara än sjötransporter, gav de en fungerande importväg när den traditionella leden inte kunde användas.

Många fartyg styrdes i stället om mot amerikanska hamnar för att undvika att fastna i Hormuzsundet. SVT har kunnat rapportera att detta gav ett historiskt lyft för USA:s oljeproducenter som kunde öka sin export till 10,5 miljoner fat per dag i maj. Det är den högsta nivån i världen.

Omdirigeringen av fartygen mot amerikanska hamnar sammanföll med stigande oljepriser. Osäkerheten kring Hormuzsundet och risken för långvariga störningar i leveranserna drev upp priset, vilket gjorde att den tidigare olönsamma skifferproduktionen i Texas plötsligt blev lönsam.

Höga oljepriser slår mot amerikanska hushåll

De höjda priserna på bränsle märks på hemmaplan. Trots rekordexport betalar amerikanska bilägare mer vid pumpen än före konflikten i Iran.



Även om oljepriserna har fallit något sedan USA och Iran enades om att inleda fredssamtal den 17 juni är osäkerheten fortsatt hög. Bedömare menar att det kommer att dröja innan trafiken genom Hormuzsundet åter är uppe på nivåerna före kriget. Det innebär att prisvolatiliteten kan bestå.



