Tomma kassor – nu jagar Kina sina miljonärer

Kinas förmögna känner sig alltmer jagade. Eftersom statens intäkter sjunker riktar regeringen in sig på landets rika, med lagliga men ibland också tveksamma metoder, skriver schweiziska NZZ. Enligt tidningen sprider sig oron bland miljonärerna, och förmögna kineser flyttar pengar till Europa.

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Bakgrunden är den utdragna fastighetskrisen. Under lång tid finansierade lokala myndigheter en stor del av sin verksamhet genom att sälja mark till byggbolag. När fastighetsmarknaden kollapsade sinade den inkomstkällan, och bostadspriserna fortsätter att falla.

Kort frist för nya skatter

I slutet av juli meddelade Kinas finansdepartement och skattemyndighet att vinster i utländska truster som kinesiska skattebetalare har grundat ska beskattas, oavsett om pengarna delas ut eller inte. Skattesatsen är 20 procent.

Truster har länge varit ett populärt verktyg för rika familjer som vill skydda och föra vidare sina förmögenheter. Tillgångar som placerats i truster sedan januari 2023 ska nu deklareras inom 90 dagar. Fristen löper ut den 22 oktober, enligt Dagens PS.

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Skattekontor i bland annat Peking och Hangzhou har dessutom börjat driva in skatt på avkastning från utländska försäkringar.

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”Kampanjen saknar motstycke och ser ut att vara här för att stanna”, säger Christopher Beddor, biträdande forskningschef för Kina på analyshuset Gavekal Dragonomics, till Reuters. Han bedömer att de flesta investerare aldrig betalat skatt på sina utlandsinkomster eftersom reglerna sällan tillämpades.

Analytiker på Bank of America tror att jakten kan utvidgas till inkomster från arbete utomlands.