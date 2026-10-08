Lokala myndigheter i Kina pressar företagare på pengar, ibland med tvivelaktiga metoder. Samtidigt löper en skattefrist för de rikas utlandstillgångar ut om två veckor – och kapitalet söker sig ut ur landet.
Tomma kassor – nu jagar Kina sina miljonärer
Kinas förmögna känner sig alltmer jagade. Eftersom statens intäkter sjunker riktar regeringen in sig på landets rika, med lagliga men ibland också tveksamma metoder, skriver schweiziska NZZ. Enligt tidningen sprider sig oron bland miljonärerna, och förmögna kineser flyttar pengar till Europa.
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Bakgrunden är den utdragna fastighetskrisen. Under lång tid finansierade lokala myndigheter en stor del av sin verksamhet genom att sälja mark till byggbolag. När fastighetsmarknaden kollapsade sinade den inkomstkällan, och bostadspriserna fortsätter att falla.
Kort frist för nya skatter
I slutet av juli meddelade Kinas finansdepartement och skattemyndighet att vinster i utländska truster som kinesiska skattebetalare har grundat ska beskattas, oavsett om pengarna delas ut eller inte. Skattesatsen är 20 procent.
Truster har länge varit ett populärt verktyg för rika familjer som vill skydda och föra vidare sina förmögenheter. Tillgångar som placerats i truster sedan januari 2023 ska nu deklareras inom 90 dagar. Fristen löper ut den 22 oktober, enligt Dagens PS.
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Skattekontor i bland annat Peking och Hangzhou har dessutom börjat driva in skatt på avkastning från utländska försäkringar.
”Kampanjen saknar motstycke och ser ut att vara här för att stanna”, säger Christopher Beddor, biträdande forskningschef för Kina på analyshuset Gavekal Dragonomics, till Reuters. Han bedömer att de flesta investerare aldrig betalat skatt på sina utlandsinkomster eftersom reglerna sällan tillämpades.
Analytiker på Bank of America tror att jakten kan utvidgas till inkomster från arbete utomlands.
Polisen ”fiskar” efter företagare
Mer kontroversiell är den metod som i Kina kallas ”fiske på djupt vatten”. Polis från fattigare regioner reser till rikare provinser, griper företagare under förevändning av brottsutredningar och kräver pengar för att släppa dem, beskriver The Wire China.
Enligt tidningen har de lokala intäkterna från markförsäljning rasat med omkring 40 procent sedan fastighetskollapsen 2021. I 12 av Kinas 31 provinser överstiger de månatliga skuldbetalningarna nu de månatliga intäkterna, enligt en beräkning från University of California San Diego.
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Fenomenet har blivit så utbrett att partiorganet Folkets Dagblad i december 2024 krävde att det skulle stoppas. Peking har sedan dess utfärdat direktiv mot vinstdriven myndighetsutövning, men lokala myndigheter har få andra sätt att få in pengar.
Kapitalet flyr
Många förmögna kineser väljer i stället att flytta pengar ut ur landet. Enligt NZZ söker sig kapital till Europa, men den största vinnaren hittills är Hongkong.
Staden gick under 2025 om Schweiz som världens största centrum för gränsöverskridande förmögenhetsförvaltning, med tillgångar på 2 900 miljarder dollar, enligt Boston Consulting Group, rapporterar Bloomberg. Ökningen drivs till stor del av pengar från fastlandet.
Skattejakten är ett tecken på hur hårt pressad Kinas offentliga ekonomi är. Realtid har tidigare beskrivit hur landet står inför sin djupaste ekonomiska kris på decennier.