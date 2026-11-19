En rysk medborgare har åtalats i USA, misstänkt för att på uppdrag av ryska uppdragsgivare ha kartlagt anställda vid teknik- och försvarsföretaget Palantir.

Mannen ska bland annat ha följt efter anställda, fotograferat deras datorskärmar och samlat in uppgifter om deras privatliv.

Det amerikanska justitiedepartementet meddelade på onsdagen att Igor D’iu åtalas för bland annat konspiration för att agera som ombud för en främmande stat, olaglig underrättelseverksamhet, förföljelse och dokumentbedrägeri.

Tog sig i landet illegalt

Enligt åtalet tog sig D’iu in i USA illegalt under sommaren efter att ha rekryterats av medhjälpare via meddelandetjänsten Telegram, skriver The Guardian.

Uppdraget ska ha varit att bedriva dold övervakning av anställda vid ett större teknik- och försvarsföretag med kontor i Palo Alto i Kalifornien.

Bloomberg har identifierat företaget som Palantir Technologies. Uppgifterna bygger på en anonym källa med insyn i ärendet.

Enligt åklagarna fick D’iu instruktioner, utrustning och ekonomiskt stöd från sina uppdragsgivare.

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