En kvinnlig anställd på Palantir larmade om att hon förföljdes av en okänd person. Det var Igor D’iu som nu åtalas för att ha agerat som rysk agent i USA.
Rysk agent misstänks ha spionerat på Palantir – förföljde anställda i Silicon Valley
En rysk medborgare har åtalats i USA, misstänkt för att på uppdrag av ryska uppdragsgivare ha kartlagt anställda vid teknik- och försvarsföretaget Palantir.
Mannen ska bland annat ha följt efter anställda, fotograferat deras datorskärmar och samlat in uppgifter om deras privatliv.
Det amerikanska justitiedepartementet meddelade på onsdagen att Igor D’iu åtalas för bland annat konspiration för att agera som ombud för en främmande stat, olaglig underrättelseverksamhet, förföljelse och dokumentbedrägeri.
Tog sig i landet illegalt
Enligt åtalet tog sig D’iu in i USA illegalt under sommaren efter att ha rekryterats av medhjälpare via meddelandetjänsten Telegram, skriver The Guardian.
Uppdraget ska ha varit att bedriva dold övervakning av anställda vid ett större teknik- och försvarsföretag med kontor i Palo Alto i Kalifornien.
Bloomberg har identifierat företaget som Palantir Technologies. Uppgifterna bygger på en anonym källa med insyn i ärendet.
Enligt åklagarna fick D’iu instruktioner, utrustning och ekonomiskt stöd från sina uppdragsgivare.
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Besökte kafé nära kontoret
Han ska ha fått i uppdrag att undersöka företaget eftersom det levererade vapen som används mot Ryssland i Ukraina.
Efter att ha rest från Istanbul till Mexico City i juni ska D’iu ha fått hjälp att ta sig över gränsen till USA.
Väl i landet instruerades han att köpa bland annat datorer, mobiltelefoner och nätverksutrustning. Han ska därefter ha besökt ett kafé nära Palantirs kontor för att identifiera anställda och fotografera deras datorskärmar.
Övervakningen utökades senare till att även omfatta anställdas bostäder och personliga förhållanden.
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Förföljde en kvinnlig anställd
I september ska D’iu ha förföljt en kvinnlig anställd i närmare fem mil när hon körde från Palo Alto mot San Francisco.
Kvinnan försökte upprepade gånger undkomma honom och larmade till slut polisen.
Vid en husrannsakan i oktober hittade FBI omkring 18 000 dollar i kontanter, två bärbara datorer, mobiltelefoner, ryska pass och falska identitetshandlingar.
Polisen fann även en anteckningsbok med adresser till anställda samt detaljerade personprofiler över flera av dem.
D’iu riskerar ett långt fängelsestraff om han fälls. Samtliga anklagelser är ännu obestyrkta i domstol.
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