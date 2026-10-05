Kina stänger hundratals banker – försöker sparka igång ekonomin

Den kinesiska ekonomin bromsar in, och det får landet att vidta åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen.

En sådan åtgärd är att stänga eller slå samman samman hundratals mindre banker i en omfattande sanering av landets finansiella sektor.

Åtgärderna är en del av Pekings försök att skapa färre och bättre kapitaliserade banker.

Många banker på landsbygden får stänga

Under 2025 stängdes omkring 670 banker i Kina, motsvarande ungefär en fjärdedel av landets banker. Det framkommer i en analys från kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings som CNBC refererar till.

Myndigheterna har samtidigt ökat takten i sammanslagningar och avvecklingar av mindre banker.

Det är framför allt mindre och regionala banker på landsbygden som berörs.

Fitch bedömer att dessa banker utgör den svagaste delen av Kinas finansiella system, bland annat på grund av försämrad kvalitet på tillgångarna, begränsade kapitalbuffertar och brister i styrningen.

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Lönsamheten har också försämrats. Avkastningen på tillgångar hos landsbygdsbankerna sjönk till 0,45 procent under årets första sex månader, från 0,56 procent 2021.

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