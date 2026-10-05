En fjärdedel av Kinas banker tvingades stänga förra året. Det är ett medvetet drag för att förbättra sektorn när tillväxten går trögt.
Kina stänger hundratals banker – försöker sparka igång ekonomin
Den kinesiska ekonomin bromsar in, och det får landet att vidta åtgärder för att försöka komma till rätta med problemen.
En sådan åtgärd är att stänga eller slå samman samman hundratals mindre banker i en omfattande sanering av landets finansiella sektor.
Åtgärderna är en del av Pekings försök att skapa färre och bättre kapitaliserade banker.
Många banker på landsbygden får stänga
Under 2025 stängdes omkring 670 banker i Kina, motsvarande ungefär en fjärdedel av landets banker. Det framkommer i en analys från kreditvärderingsinstitutet Fitch Ratings som CNBC refererar till.
Myndigheterna har samtidigt ökat takten i sammanslagningar och avvecklingar av mindre banker.
Det är framför allt mindre och regionala banker på landsbygden som berörs.
Fitch bedömer att dessa banker utgör den svagaste delen av Kinas finansiella system, bland annat på grund av försämrad kvalitet på tillgångarna, begränsade kapitalbuffertar och brister i styrningen.
Lönsamheten har också försämrats. Avkastningen på tillgångar hos landsbygdsbankerna sjönk till 0,45 procent under årets första sex månader, från 0,56 procent 2021.
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Ser inte risk för spridning
Samtidigt ökade andelen problemlån till 2,8 procent, jämfört med 1,5 procent för banksektorn som helhet.
De mindre bankerna har dessutom en större exponering mot småföretag, fastighetsutvecklare och lokala finansieringsbolag som används av kinesiska myndigheter.
Konsolideringen syftar bland annat till att förbättra tillsynen, minska möjligheterna till regelarbitrage och öka transparensen.
Fitch bedömer samtidigt att problem hos de mindre bankerna sannolikt inte kommer att sprida sig till hela det kinesiska finanssystemet.
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Lägre tillväxt än normalt
Det beror bland annat på att bankerna huvudsakligen verkar lokalt och har begränsad exponering mot andra banker.
Åtgärderna genomförs samtidigt som tecken på en svagare kinesisk ekonomi blir allt tydligare.
BNP ökade med 4,3 procent under årets andra kvartal, den lägsta tillväxttakten sedan 2022.
Industriföretagens vinster ökade med 4,2 procent i augusti, vilket var den svagaste utvecklingen hittills i år.
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