Den polska mediekanalen Visegrad24 har fått hundratusentals dollar i bidrag från investerare och företagsprofiler i Silicon Valley.

Det visar läckta dokument som granskats av tidskriften Wired.

Kanalen har bland annat spridit anti-muslimskt innehåll och drivit en omfattande kampanj för Israel efter Hamas attack den 7 oktober 2023.

Fick kontakt med investerare

Bakom Visegrad24 står grundaren Stefan Tompson, som enligt dokumenten aktivt försökte utnyttja kanalens genomslag under kriget i Gaza för att samla in pengar från inflytelserika Israelanhängare.

I interna meddelanden beskrev Tompson hur han såg fyra möjliga redaktionella linjer efter attacken: att förhålla sig neutral, stödja muslimer eller Israel, eller helt avstå från rapportering.

Han förklarade också att insamling av pengar var ett centralt motiv bakom kanalens ställningstagande.

Tompson fick kontakt med flera exklusiva nätverk av investerare och företagsledare. Bland dem fanns en grupp kallad Jewish Alliances, där Sequoia Capitals partner Shaun Maguire rekommenderade andra medlemmar att följa kanalen.

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