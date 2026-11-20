Visegrad24 har flera gånger fått uppmärksamhet av Elon Musk, trots att kontot har beslagits med lögner. Nu avslöjar nya dokument att kontot har stöttats av investerare.
Dokument avslöjar: Silicon Valley-profiler donerade pengar till propagandakanal
Den polska mediekanalen Visegrad24 har fått hundratusentals dollar i bidrag från investerare och företagsprofiler i Silicon Valley.
Det visar läckta dokument som granskats av tidskriften Wired.
Kanalen har bland annat spridit anti-muslimskt innehåll och drivit en omfattande kampanj för Israel efter Hamas attack den 7 oktober 2023.
Fick kontakt med investerare
Bakom Visegrad24 står grundaren Stefan Tompson, som enligt dokumenten aktivt försökte utnyttja kanalens genomslag under kriget i Gaza för att samla in pengar från inflytelserika Israelanhängare.
I interna meddelanden beskrev Tompson hur han såg fyra möjliga redaktionella linjer efter attacken: att förhålla sig neutral, stödja muslimer eller Israel, eller helt avstå från rapportering.
Han förklarade också att insamling av pengar var ett centralt motiv bakom kanalens ställningstagande.
Tompson fick kontakt med flera exklusiva nätverk av investerare och företagsledare. Bland dem fanns en grupp kallad Jewish Alliances, där Sequoia Capitals partner Shaun Maguire rekommenderade andra medlemmar att följa kanalen.
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Mer än miljon dollar
Enligt finansiella dokument fick Visegrad24 bland annat 50 000 dollar från riskkapitalbolaget Ribbit Capital och ytterligare 200 000 dollar som kopplas till samma krets.
Även investeringsbolaget Hindenburg Research förknippas med bidrag på sammanlagt 35 000 dollar.
Flera andra kända företagsprofiler och investerare förekommer i kanalens donationsunderlag. Vissa har avböjt att kommentera uppgifterna, medan andra förnekat eller inte kunnat bekräfta donationer.
Pengarna kanaliserades bland annat genom Intermarium Foundation, en amerikansk ideell organisation. Under drygt ett år strömmade mer än en miljon dollar in.
En del kom via så kallade donor advised funds, som gör det möjligt för givare att hålla sina identiteter hemliga.
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Musk är en trogen läsare
Visegrad24 har vuxit kraftigt på Elon Musks plattform X och har i dag omkring 2,1 miljoner följare.
Musk har själv interagerat flitigt med kontot, som enligt en analys som Wired genomfört tillsammans med Bright Data fick betydligt fler interaktioner från honom än andra undersökta högerextrema europeiska konton.
Kanalen har också spridit flera felaktiga uppgifter, bland annat om donationer från skådespelaren Leonardo DiCaprio till Ukraina.
Tompson har avvisat Wireds granskning i sin helhet
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