En 24-årig brittisk man har dömts till sex års fängelse i USA för sin roll i hackergruppen Scattered Spider.

Gruppen använde nätfiske och SIM-kortsbyten för att stjäla kryptovalutor till ett värde av omkring 120 miljoner kronor.

Tyler Robert Buchanan dömdes efter att ha erkänt sig skyldig till konspiration för att begå elektroniskt bedrägeri samt grov identitetsstöld.

Skickade hundratals falska sms

Han riskerade ett maximalt fängelsestraff på 22 år, rapporterar Malwarebytes.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet hackade Buchanan och hans medbrottslingar minst tolv företag under en flerårig brottskampanj.

Metoden gick bland annat ut på att skicka hundratals falska sms till anställda på de utvalda företagen.

Meddelandena utgav sig för att komma från arbetsgivaren eller externa samarbetspartner, exempelvis it-supportleverantörer.

ANNONS

Genom länkar till falska webbplatser lurades mottagarna att lämna ifrån sig användarnamn och lösenord. Uppgifterna användes sedan för att ta sig in i företagens interna system.

Läs mer: Pyramidspel: De tog in 6 miljarder och lovade 100 procent avkastning. Dagens PS