Kryptovalutor som var värda över 100 miljoner kronor stals av en hackergrupp i USA. Nu har de dömts till långa fängelsestraff.
Flyttade telefonnummer till egna SIM-kort – döms till långa fängelsestraff
En 24-årig brittisk man har dömts till sex års fängelse i USA för sin roll i hackergruppen Scattered Spider.
Gruppen använde nätfiske och SIM-kortsbyten för att stjäla kryptovalutor till ett värde av omkring 120 miljoner kronor.
Tyler Robert Buchanan dömdes efter att ha erkänt sig skyldig till konspiration för att begå elektroniskt bedrägeri samt grov identitetsstöld.
Skickade hundratals falska sms
Han riskerade ett maximalt fängelsestraff på 22 år, rapporterar Malwarebytes.
Enligt det amerikanska justitiedepartementet hackade Buchanan och hans medbrottslingar minst tolv företag under en flerårig brottskampanj.
Metoden gick bland annat ut på att skicka hundratals falska sms till anställda på de utvalda företagen.
Meddelandena utgav sig för att komma från arbetsgivaren eller externa samarbetspartner, exempelvis it-supportleverantörer.
Genom länkar till falska webbplatser lurades mottagarna att lämna ifrån sig användarnamn och lösenord. Uppgifterna användes sedan för att ta sig in i företagens interna system.
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Greps i Spanien
Gruppen använde också så kallade SIM-byten för att komma åt privatpersoners kryptotillgångar. Metoden innebär att bedragare lurar en mobiloperatör att flytta offrets telefonnummer till ett simkort som de själva kontrollerar.
På så sätt kan de ta emot samtal och sms, inklusive engångskoder för inloggning.
Buchanan greps i Spanien i maj 2024 och överlämnades till amerikanska myndigheter i april 2025.
Han är den femte personen i det amerikanska målet som dömts till fängelse. De övriga fyra har fått straff på mellan två och tio år. Det längsta straffet, tio år, tilldelades Noah Michael Urban, 22, från Florida.
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Består av flera mindre grupperingar
Domen innebär dock inte nödvändigtvis slutet för Scattered Spider. Enligt cybersäkerhetsföretaget Group-IB består nätverket av flera mindre grupperingar som delar verktyg och metoder men ofta arbetar självständigt.
Det finns även kopplingar till den bredare nätgemenskapen The Com, som har förknippats med både cyberattacker och spridning av övergreppsmaterial med barn.
I Storbritannien dömdes i juli två andra personer med koppling till Scattered Spider till fem och ett halvt års fängelse vardera.
De hade genomfört en cyberattack mot kollektivtrafikoperatören Transport for London 2024, där personuppgifter om upp till tio miljoner kunder stals.
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