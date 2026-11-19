AI-boomen kräver mycket energi för att hålla utvecklingen på fortsatt hög nivå. Nu visar nya siffror hur mycket el som framtidens datacenter tros förbruka.
Ny prognos: Datacentrens elförbukning kommer att fördubblas till 2030
Den globala elförbrukningen i datacenter kan fördubblas fram till 2030.
Det varnar Internationella energiorganet IEA för i en ny prognos, där den snabbt växande efterfrågan riskerar att sätta världens elnät under hård press.
Datacenter kan komma att förbruka omkring 1 000 terawattimmar el per år vid decenniets slut, enligt IEA:s scenario för redan föreslagna politiska åtgärder.
Risk för överbelastade elnät
Utbyggnaden drivs bland annat av den växande användningen av artificiell intelligens och behovet av större datorkapacitet.
Men elnäten riskerar att bli en flaskhals. Begränsad överföringskapacitet, långa leveranstider för viktig utrustning och lokalt motstånd kan fördröja nya datacenterprojekt.
I områden som Texas och Virginia i USA, liksom Finland och Storbritannien i Europa, överstiger den samlade kapaciteten hos datacenter som väntar på nätanslutning redan den nuvarande toppefterfrågan på el, rapporterar CNBC.
Utan omfattande investeringar kan elnäten bli mer överbelastade och mindre tillförlitliga.
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Stora investeringsbehov
Nya anläggningar kan tvingas vänta längre på anslutning, samtidigt som elproducenter i vissa fall kan behöva begränsa sin produktion när nätet inte klarar efterfrågan.
IEA räknar med att den globala toppefterfrågan på el ökar med 40–50 procent till 2035. För att möta utvecklingen behöver omkring 26 miljoner kilometer nya elledningar byggas fram till dess.
Ytterligare 16 miljoner kilometer befintliga ledningar behöver bytas ut eller rustas upp.
Det innebär stora investeringsbehov. I ett av myndighetens scenarier väntas utgifterna för elnäten öka med 75 procent under det kommande decenniet. Samtidigt råder det redan brist på bland annat koppar, kablar och transformatorer.
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Solkraft tros växa rejält
IEA pekar också på att den pågående energikrisen kan påskynda övergången till el när länder försöker minska sitt beroende av importerad olja och gas.
Elektrifieringen kan stärka energisäkerheten, men gör samtidigt fungerande elnät ännu viktigare.
El väntas stå för nästan 30 procent av den globala slutliga energianvändningen 2035, jämfört med 23 procent i myndighetens huvudscenarier.
Solkraften väntas samtidigt växa kraftigt och bli världens största enskilda källa till elproduktion från slutet av 2030-talet, skriver PV Tech.
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