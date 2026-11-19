Den globala elförbrukningen i datacenter kan fördubblas fram till 2030.

Det varnar Internationella energiorganet IEA för i en ny prognos, där den snabbt växande efterfrågan riskerar att sätta världens elnät under hård press.

Datacenter kan komma att förbruka omkring 1 000 terawattimmar el per år vid decenniets slut, enligt IEA:s scenario för redan föreslagna politiska åtgärder.

Risk för överbelastade elnät

Utbyggnaden drivs bland annat av den växande användningen av artificiell intelligens och behovet av större datorkapacitet.

Men elnäten riskerar att bli en flaskhals. Begränsad överföringskapacitet, långa leveranstider för viktig utrustning och lokalt motstånd kan fördröja nya datacenterprojekt.

I områden som Texas och Virginia i USA, liksom Finland och Storbritannien i Europa, överstiger den samlade kapaciteten hos datacenter som väntar på nätanslutning redan den nuvarande toppefterfrågan på el, rapporterar CNBC.

Utan omfattande investeringar kan elnäten bli mer överbelastade och mindre tillförlitliga.

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