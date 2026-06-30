Optimismen fortsätter att spira bland investerare i USA. När andra kvartalet stängs visar pilarna uppåt i flera tunga index.
Yra på USA-börsen – bästa kvartalet på sex år
Geopolitisk osäkerhet och konflikten mellan USA och Iran har varit tongivande under kvartalet.
Ändå ser S&P 500 och Nasdaq ut att nå sina bästa kvartalsresultat ända sedan 2020. För Dow Jones motsvarande år 2022.
Uppgångarna speglar en fortsatt hög riskaptit bland investerare, som i stor utsträckning valt att se förbi den senaste tidens oroligheter i Mellanöstern, skriver Reuters.
Rapporterna blir avgörande
Samtidigt har utvecklingen under juni varit mer blandad.
Efter en period av svagare kursutveckling för flera stora teknikbolag väntas både S&P 500 och Nasdaq bryta sina två månader långa sviter av uppgångar.
Dow Jones har däremot utvecklats starkare och är på väg mot sin tredje månad i rad med stigande kurser.
Den kommande rapportsäsongen väntas bli avgörande för marknadens fortsatta utveckling.
Investerare hoppas att företagens kvartalsrapporter ska ge stöd åt de höga värderingarna, särskilt efter den kraftiga nedgång som nyligen drabbade halvledar- och teknikaktier.
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Tror inte längre på räntesänkningar
Samtidigt finns fortsatt osäkerhet kring den makroekonomiska utvecklingen.
Marknaden följer noga inkommande statistik över den amerikanska arbetsmarknaden och hushållens förtroende samt signaler från centralbanken om den framtida penningpolitiken.
Förväntningarna har förändrats markant under året. I början av 2026 räknade många investerare med räntesänkningar från den amerikanska centralbanken.
Nu prissätter marknaden i stället minst en räntehöjning före årets slut, enligt data från LSEG.
Flera bedömare anser också att den fortsatta börsutvecklingen kommer att påverkas av om USA och Iran lyckas nå en mer varaktig lösning på konflikten.
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Steg på stark rapport
En minskad geopolitisk osäkerhet skulle kunna ge ytterligare stöd åt aktiemarknaden under årets andra hälft.
Bland enskilda aktier föll kundservicebolaget Concentrix kraftigt efter att ha sänkt sina prognoser för helåret.
Försvars- och drönartillverkaren AeroVironment steg däremot tydligt efter en oväntat stark kvartalsrapport.
Under tisdagens handel utvecklades börsen ojämt mellan sektorerna. Fastighetsbolagen tillhörde förlorarna, samtidigt som fler aktier föll än steg på både New York-börsen och Nasdaqs tekniklista.