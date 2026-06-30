Yra på USA-börsen – bästa kvartalet på sex år

Geopolitisk osäkerhet och konflikten mellan USA och Iran har varit tongivande under kvartalet.

Ändå ser S&P 500 och Nasdaq ut att nå sina bästa kvartalsresultat ända sedan 2020. För Dow Jones motsvarande år 2022.

Uppgångarna speglar en fortsatt hög riskaptit bland investerare, som i stor utsträckning valt att se förbi den senaste tidens oroligheter i Mellanöstern, skriver Reuters.

Rapporterna blir avgörande

Samtidigt har utvecklingen under juni varit mer blandad.

Efter en period av svagare kursutveckling för flera stora teknikbolag väntas både S&P 500 och Nasdaq bryta sina två månader långa sviter av uppgångar.

Dow Jones har däremot utvecklats starkare och är på väg mot sin tredje månad i rad med stigande kurser.

Den kommande rapportsäsongen väntas bli avgörande för marknadens fortsatta utveckling.

ANNONS

Investerare hoppas att företagens kvartalsrapporter ska ge stöd åt de höga värderingarna, särskilt efter den kraftiga nedgång som nyligen drabbade halvledar- och teknikaktier.

Läs mer: Rekordutflöde ur bitcoinfonderna – oro växer för tvångsförsäljning. Dagens PS