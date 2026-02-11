Hatet som politisk strategi

Publiken belönar provokation

Strategiska tabubrott skapar också en lojal publik. Genom att framstå som den som ”vågar säga det ingen annan säger” bygger politiker en identitet som autentiska och orädda.

Kritiken blir en del av bränslet. Varje anklagelse om hat eller extremism används som bevis för att man utmanar etablissemanget.

Tidigare kunde ett rasistiskt eller misogynistiskt uttalande avsluta en karriär. I dag leder det istället till fler intervjuer, större synlighet och en förstärkt position i den egna rörelsen.

Tabubrott blir en väg till inflytande

Det skapar en farlig logik där hatretorik inte längre är kostar politiskt, utan tvärtom kan vara en väg till inflytande.

När tabubrott normaliseras försvagas institutioner som tidigare fungerade som buffertar mot extremism.

En trend som syns även i Sverige

Det här är inte längre ett fenomen som begränsas till USA eller Storbritannien.

Liknande tendenser syns i flera europeiska länder, inklusive Sverige.

Retoriken hårdnar, tabun testas och gränser flyttas. Det som för tio år sedan hade varit otänkbart kan i dag uttalas utan större konsekvenser.

Hatretorik har blivit ett maktverktyg som flyttar politikens centrum och försvagar de institutioner som demokratin vilar på.

Och så länge provokationer fortsätter att generera mest uppmärksamhet kommer metoden att leva vidare.

